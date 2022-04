Vyhlížené Diablo Immortal má datum uvedení a skvělou novinku

Řadíte se mezi fanoušky legendární série Diablo a okusujete si nehty napětím, kdy konečně vyjde slibovaný titul Immortal? Už nechejte svoje prsty na pokoji, společnost Blizzard oficiálně oznámila datum. Předpokládaný MMORPG trhák, který byl speciálně pro mobilní telefony vyvíjen zhruba čtyři roky, bude v plné verzi vypuštěn 2. června 2022. Kromě této potěšující informace jsme se navíc dočkali i zajímavé novinky, která se týká samotného hraní.

On June 2, Hell is everywhere.

📱 iOS & Android

💻 PC Open Beta

Pre-register: https://t.co/hKUMmROvQI pic.twitter.com/BoC4tDL7Kq

— Diablo Immortal (@DiabloImmortal) April 25, 2022