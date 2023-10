Vychází další díl úspěšné série Final Fantasy

Hra, která vám umožní postavit svou vlastní závodní dynastii – Motorsport Manager 4

Niantic, tvůrce hry Pokemon Go, se vrací s další úspěšnou hrou

Neustálý vývoj herního průmyslu stále nabízí široké spektrum možností pro hráče, kteří hledají nové herní zážitky. Se začátkem podzimu přichází doba, kdy si rádi zkrátíme chladné večery hraním her v pohodlí našich domovů. Přinášíme přehled pěti zajímavých mobilních her pro Android vydaných v září 2023, které stojí za pozornost, od epických dobrodružství po uklidňující zábavu.

1. Final Fantasy VII: Ever Crisis

FINAL FANTASY VII EVER CRISIS SQUARE ENIX Co.,Ltd.

Final Fantasy VII: Ever Crisis vynikajícím způsobem spojuje složité příběhy Final Fantasy do souvislého celku. Je brilantním konceptem, který však trpí svými vykořisťujícími pay-to-win mechanismy. Chcete-li prozkoumat vše, co tato hra nabízí, budete muset buď nekonečně farmit (což však omezuje energetický ukazatel, který se obnovuje každý den), nebo otevřít peněženku.

Hra kombinuje klasické a nové příběhy z tohoto oblíbeného herního univerza dohromady, čímž vytváří dojem komplexního a spojeného světa. Hlavním prvkem hry je možnost vytvořit si tým s oblíbenými postavami a upravit je pomocí ikonických vybavení a zbraní. To vám umožní připravit se na náročné souboje v kooperativním nebo solo režimu, kde se budete muset postavit mocným protivníkům.

Final Fantasy 7 Ever Crisis Preview

2. Elderand

Elderand je akční plošinovka s prvky Metroidvanie, která nabízí hráčům epickou a výbornou hratelnost. Hra vám umožní stát se hrdinou v temném a nekompromisním světě, kde budete muset prokázat svoji odvahu, dovednosti a vůli k přežití. Jedním z klíčových prvků hry je její pixelová grafika, která evokuje retro estetiku a přenáší hráče do temného a strašidelného prostředí.

Hra se zaměřuje na rychlé a dovednostmi nabité souboje. Hráči mají k dispozici různé zbraně a nástroje, které mohou použít k porážce děsivých monster a bossů. RPG systém přizpůsobení postavy umožňuje hráčům upravit své postavy tak, aby vyhovovaly jejich herním preferencím.

Elderand | Android Ios Gameplay

3. Monster Hunter Now

Monster Hunter Now je mobilní akční AR hra, která se snaží přinést do mobilního herního průmyslu něco komplexního a přitom i vzrušení, které známe z populární herní série Monster Hunter od společnosti Capcom. Hra je vyvíjena společností Niantic, známou díky úspěchu hry Pokémon Go.

Hlavním prvkem Monster Hunter Now je průzkum otevřeného světa, ve kterém hráči hledají zdroje a setkávají se s různými druhy monster. Začátek hry je relativně jednoduchý, kdy hráči čelí poměrně snadným úkolům a soubojům. Jak postupujete dál, monstra se stávají obtížněji porazitelnými, a vy musíte zdokonalovat své dovednosti a strategie, abyste je porazili. Pro fanoušky akčních her a milovníky retro estetiky je Elderand určitě titulem, který stojí za to vyzkoušet.

Is Monster Hunter Now worth playing?

4. Motorsport Manager 4

Motorsport Manager 4 Playsport Games

Motorsport Manager 4 vám přináší možnost postavit svou vlastní závodní dynastii. Budujte své motoristické impérium od základů s vylepšeným ústředím, experimentujte s novým systémem výzkumu a vývoje a ovládněte vývoj nových dílů pro vaše závodní vozy. Sestavte svůj vlastní tým jezdců, mechaniků a stratégů, abyste dosáhli vrcholu závodního světa.

Můžete plánovat strategie pro každou zastávku v boxech, reagovat na proměnlivé podmínky a závodit v různých disciplínách. Prozkoumejte svět motoristického sportu, budujte vztahy a přijměte výzvu, která vás provede historií motosportu. Motorsport Manager 4 vám dává kontrolu nad vaším osudem a šanci napsat své jméno do historie závodů.

Motorsport Manager 4 – Trailer

5. Usadi Shima

Usagi Shima: Cute Idle Bunnies pank0

Usagi Shima je půvabná mobilní hra, která přináší hráčům uklidňující zážitek. Hlavním cílem je zdobit prázdný ostrov a přilákat na něj králíky. Hráči mohou interagovat s těmito roztomilými zvířátky, mazlit se s nimi, krmit je a dokonce je oblékat do různých klobouků. Hra se inspiruje láskou k králíkům a nabízí prostředí, ve kterém si hráči mohou odpočinout a užít si jednoduchou, relaxační zábavu na svých mobilních zařízeních. Je to ideální hra pro ty, kteří hledají krátké a uklidňující herní zážitky.

Usagi Shima Launch Trailer

Zaujala vás některá z her?

