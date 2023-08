Ještě letos má vyjít na Android několik zajímavých her

Jsou mezi nimi populární online střílečky, ale i Assassin’s Creed

V tomto článku se podíváme na pět nejzajímavějších her, které vyjdou v roce 2023

V dnešní době je na mobilních zařízeních Android a iOS k dispozici celá řada AAA titulů, které hrají miliony hráčů po celém světě. Z pomyslného koláče platforem si mimochodem právě mobilní zařízení ukusují ten největší kus a tak není divu, že se rojí neustále nové hry, které mohou vývojáři díky každoročnímu zvyšování výkonu čipsetů stále posouvat blíže konzolovému/PC zážitku. V tomto článku se podíváme na pět nejzajímavějších her, které by mohly vyjít ještě v roce 2023. Na své si přijdou fanoušci stříleček, ale také strategií nebo dokonce velkých RPG.

1. Rainbow Six Mobile – Kapesní variace Rainbow Six Siege

Hra Rainbow Six Mobile je kapesní variace jedné z nejhranějších taktických stříleček, Rainbow Six Siege. Tento titul nabídne klasickou hru 5v5, v níž není klíčový jen samotný skill, ale také strategie a celková týmová spolupráce. Po alfa testování a uzavřené betě můžeme letos konečně vyhlížet ostrou verzi. Tu měl Ubisoft původně vydat už loni, ale nakonec se tak nestalo. Po konci Apex Legends Mobile má hra Rainbow Six Mobile potenciál na to, aby se stala jednou z těch vůbec nejhranějších.

2. Call of Duty: Warzone Mobile – Nejlepší battle-royale?

Pokračujeme s jedním z největších jmen v herním průmyslu – Call of Duty: Warzone Mobile. Jedná se opět o port, který přinese známou battle royale akci na Android. Až 120 hráčů se bude utkávat na dnes již legendární mapě Verdansk. Pokud jste sólo hráči a preferujete osobní úspěch před týmovou komunikací, která je klíčová pro výše zmíněný Rainbow Six Mobile, půjde rozhodně o váš šálek kávy. Zde však bude zapotřebí už nějaký ten skill, nebo si vás PC/konzoloví hráči sedící zrovna na záchodě s mobilem pěkně vychutnají. Hra bude navíc podporovat synchronizaci s velkými tituly jako Warzone 2.0 či Modern Warfare II/III.

3. Valorant Mobile – 5v5 fps od Riot Games

Valorant zaznamenal téměř hned po svém uvedení na počítače obrovský úspěch a trochu tak zatopil Valve s jejich CS:GO. Možná právě díky Valorantu se Newell a spol. rozhodli k vydání Counter-Strike 2. Tato oblíbená 5v5 střílečka se začala loni testovat v uzavřené betě i na telefonech a očekává se, že vyjde ještě letos, maximálně z kraje roku 2024. Pokud tedy máte rádi hry na styl “céeska”, které na Android nikdy oficiálně nevyšlo, a chcete se občas zabavit na cestách, máte se na co těšit.

4. Assassin’s Creed Codename Jade nás vezme do Číny

Loni v listopadu Ubisoft překvapil snad všechny na scéně. Oznámil totiž vývoj AAA mobilního titulu Assassin’s Creed Codename Jade, který nás vezme do Číny. Můžeme se těšit na všechny aspekty, na něž jsme u “asasínů” zvyklí, tedy otevřený svět, dlouhou herní dobu a spoustu zajímavých historických míst. Od 3. do 11. srpna trvala uzavřená beta a přestože se studio zatím nevyjádřilo k nějakému konkrétnějšímu datu vydání, očekává se, že ji vypustí ještě letos. U Ubisoftu není překvapivé, že bude hra k dispozici jako free-to-play, což zní lákavě. Otázkou zůstává, jak moc bude hráč nucen utrácet reálné peníze.

5. Warcraft Rumble Arclight – Taktická Tower Defense na mobil

Na závěr se podíváme na Warcraft Rumble Arclight, tower defense hru. Pokud jste někdy hráli Clash Royale, budete se zde cítit jako doma. V tuto chvíli je hra brána jako PvE, avšak nedávno prošla také PvP beta testem, takže bychom se přece mohli dočkat nějakých kompetitivních zápasů. Stejně jako ostatní zmíněné tituily nemá ani Warcraft Rumble pevné datum vydání, ale už dříve se vyrojily spekulace o roce 2023.

Na kterou z uvedených her se nejvíce těšíte?

Zdroj: pocketgamer, vlastní