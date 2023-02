Apex Legends Mobile končí. EA nebylo spokojeno s kvalitou

Z mapy mobilních her a také obchodů AppStore a Google Play zmizí jeden velmi významný titul. Společnost Electronic Arts (EA) oznámila, že se rozhodla ukončit vývoj a provozování hry Apex Legends Mobile. Konec odlehčené variace ještě slavnější Battle Royale střílečky pro PC bude pro řadu hráčů nemilým překvapením. EA i vývojáři z Respawn Entertainment však v oficiálním vyjádření uvedli, že hra “začala zaostávat za stanovenou laťkou kvality, kvantity a kadence”. Apex Legends Mobile úplně přestane fungovat 1. května 2023.

We have made the decision to sunset Apex Legends Mobile.

We're sure you have a lot of questions. For more information on where things are at currently, including an FAQ, please read the blog below.https://t.co/Yjr4EOJnTq pic.twitter.com/4k3dGzOL12

— Respawn (@Respawn) January 31, 2023