EA vypustilo očekávaný titul Apex Legends na Android. Dáte mu šanci?

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že se Apex Legends podívá na mobilní telefony ještě tento měsíc. Společnost to oznámila na svém Twitteru a nyní můžeme všem fanouškům a hráčům potvrdit, že je hra dostupná na Google Play pro všechny uživatele.

Apex Legends je k dispozici na Google Play

Po několikaměsíčním testování na Filipínách a v Indii jsme se tedy konečně dočkali plné verze i u nás. Jestliže jste někdy měli možnost zapnout hru od EA na konzolích či počítači, možná si pamatujete na oblíbenou mapu World’s Edge, na které se odehrává také první sezóna mobilního portu. K dostání je také zcela nová legenda Fade, kterou si však budete muset odemknout.

Apex Legends Mobile ELECTRONIC ARTS

I TRIED OUT “FADE” THE NEW LEGEND EARLY! (APEX LEGENDS MOBILE)

Samozřejmě je zde několik ústupků zejména v grafice, ale v podstatě jde jinak o titul velmi podobný svému většímu bratříčkovi. Bylo upraveno snad jen ovládání, aby byl Apex lépe hratelný na dotykových obrazovkách, které si můžete navíc přizpůsobit k obrazu svému. Co se hardwarových nároků, hra vyžaduje minimálně čipy Snapdragon 435, Kirin 650, Helio P20 a Exynos 7420, 2 GB RAM a 4GB úložiště. Systémem pak musí být Android 6.0 či novější.

Vyzkoušíte Apex Legends Mobile?

Zdroj: 9to5google