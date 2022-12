Teprve v květnu letošního roku se na mobilních platformách Android a iOS objevil zřejmě ten nejočekávanější battle-royale titul, Apex Legends Mobile. Ten už nějaký ten rok patří na PC a konzolích ke špičce ve svém žánru a nyní má skvěle našlápnuto i na mobilech a tabletech.

Abychom uvedli i čtenáře, kteří o hře náhodou neslyšeli, Apex Legends je battle-royale hra, ve které se hrajete nejčastěji ve skupině po třech. Po dopadnutí na vámi určené místo si na rozlehlé mapě musíte najít zbraně, a do nich následně patřičná vylepšení, jako jsou zásobníky, stabilizátory a zaměřovače. Zapomenout ale nesmíte ani na vesty, helmy, batohy a štíty. Mezitím bojujete s ostatními skupinami hráčů a samozřejmě musíte sledovat zónu a pohybovat se v ní. Poslední přeživší skupina vyhrává. Tento jednoduchý koncept nejprve prosadilo PUBG, následně pak Fortnite a další tituly.

Best Revenant Gameplay🩸Apex Legends Mobile

Apex Legends Mobile ELECTRONIC ARTS

Hra Apex Legends Mobile získala nejen ocenění Google Play Best of 2022 Awards, ale také Apple iPhone Game Of The Year v rámci App Store Awards 2022. Konkurence přitom nebyla malá, namátkou můžeme zmínit třeba skvělé Diablo Immortal. Jestliže tedy hledáte nějakou online pařbu, může být právě titul od Respawn Entertainment tou pravou volbou.

Zdroj: gizmochina.com