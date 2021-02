Letošek se ponese v duchu vypínání 3G sítí. Dotkne se vás nějak?

Na území ČR proběhne v roce 2021 velké technologické “střídání”. Mobilní operátoři a další partneři spojení s Asociací provozovatelů mobilních sítí (APMS) se letos v Česku postarají o masivní vypínání starších 3G vysílačů. Jejich prostor na věžích i frekvenční rozsahy této technologie totiž ustoupí zavádění modernějších standardů. Mimo jiné i dlouho probíraná a doteď kritizovaná aukce 5G kmitočtů je u konce a vítězové se mohou pustit do práce. Jak přesně bude tento přechod probíhat a jak se dotkne koncových uživatelů?

Vypínání 3G sítí v Česku

Záměr před několika hodinami oznámila APMS na svém webu s tím, že hlavním účelem je samozřejmě zvýšení rychlosti internetového připojení v mobilních zařízeních. O to se mají postarat modernější 4G a 5G technologie. O jaký rozdíl půjde? Jestliže v nejmodernějších 5G sítích dosahuje rychlost internetu až 1000 Mbit/s, ve 3G sítích je to typicky kolem 10 Mbit/s. Většina zákazníků si přitom této změny technologie ani nevšimne. Jejich telefon pro mobilní internet totiž automaticky využívá a nadále bude využívat aktuálně provozovanou 4G ( LTE ), případně nejnovější 5G síť. Mobilů, které při připojení k internetu stále spoléhají jen na 3G sítě, je už dnes minimum. A jsou téměř všechny starší osm či více let.

I po vypnutí 3G sítě se lidé se svým starým telefonem bez problému dovolají a budou moci přijímat SMS. Hlasové volání a SMS totiž na 99% území ČR zajišťuje ještě starší technologie 2G, které se plánovaná obnova netýká. Stejně tak vypnutí 3G sítí žádným způsobem neohrozí dostupnost tísňových volání, včetně např. e-callu (nouzové volání vozidla v případě nehody). Každý operátor si bude řešit přestavbu sítě po svém a termíny vypínání 3G v Česku se tak budou podle poskytovatele i regionů lišit. Své zákazníky by měly společnosti o postupných změnách informovat. Trocha historie na závěr: První 3G (UMTS) sítě byly v ČR spuštěny v roce 2004. Tehdy s přenosovou rychlostí 3 Mbit/s.

Zdroj: APMS