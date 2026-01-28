TOPlist

Vyhledávač Google dostává další skvělá vylepšení. Souvisí s umělou inteligencí

  • Google nasazuje model Gemini 3 jako výchozí pro AI souhrny ve Vyhledávači po celém světě
  • Nově lze přímo z AI souhrnu položit doplňující otázku a plynule přejít do konverzačního AI Mode
  • V Česku jsou AI souhrny oficiálně dostupné od loňského května, kdy Google rozšířil podporu na více než 200 zemí

Adam Kurfürst
28.1.2026 10:00
Když Google minulý rok v květnu spustil AI souhrny ve Vyhledávači i pro české uživatele, šlo o poměrně významný milník. Nyní přichází další evoluce – vyhledávací gigant oznámil, že AI souhrny celosvětově pohání model Gemini 3, který společnost představila loni v listopadu. Spolu s tím přináší i plynulejší přechod mezi rychlou odpovědí a hlubší konverzací.

Gemini 3 jako nový motor AI souhrnů

Model Gemini 3 se stává výchozím pro AI souhrny napříč všemi podporovanými trhy. V praxi to znamená, že když do Vyhledávače Google zadáte složitější dotaz, dostanete odpověď generovanou právě tímto modelem. Google slibuje, že jde o nejlepší AI odpověď přímo na stránce s výsledky vyhledávání – samozřejmě pouze u dotazů, kde to dává smysl.

Druhou novinkou je plynulejší přechod do konverzace. Přímo z AI souhrnu nyní můžete položit doplňující otázku a přejít do režimu AI Mode, který umožňuje vést s umělou inteligencí dialog tam a zpět. Podle Googlu uživatelé v testech preferovali právě takový přístup – možnost začít rychlou odpovědí a v případě potřeby pokračovat hlubší konverzací, aniž by ztratili kontext původního dotazu.

Jak to funguje v praxi

Celá zkušenost má být podle Googlu plynulá a jednotná. U jednoduchých dotazů, jako je skóre zápasu nebo předpověď počasí, dostanete rychlou odpověď. U složitějších témat se zobrazí AI souhrn s možností pokračovat v konverzaci. Součástí zůstávají odkazy na zdrojové weby, takže si můžete informace ověřit nebo prozkoumat téma do hloubky.

Nová funkce přechodu do AI Mode je zatím dostupná na mobilních zařízeních po celém světě. Zda a kdy dorazí i na desktop, Google zatím neupřesnil.

Co to znamená pro weby a jejich návštěvnost

S každým vylepšením AI souhrnů se znovu otevírá otázka dopadu na návštěvnost webových stránek. Pokud uživatelé dostanou ucelenou odpověď přímo ve vyhledávání, logicky klesá motivace prokliknout se na zdrojový web – a sám u sebe to za poslední měsíce pociťuji dost výrazně. Pro online média, která spoléhají na příjmy z reklamy, to může představovat problém – a čím jsou AI souhrny kvalitnější, tím je tento problém palčivější.

nasvicene logo gmail na pozadi s jiskrickami
Tyto funkce změní způsob, jaký používáme Gmail. E-mailový klient Googlu vstupuje do „éry Gemini“ Adam Kurfürst Zprávičky

Google sice zdůrazňuje, že odkazy na zdroje zůstávají součástí AI souhrnů, ale realita je taková, že rychlá a výstižná odpověď snižuje potřebu dalšího klikání.

Používáte AI souhrny ve Vyhledávači Google?

Zdroj: Google

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.

