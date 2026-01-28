Vyhledávač Google dostává další skvělá vylepšení. Souvisí s umělou inteligencí Hlavní stránka Zprávičky Google nasazuje model Gemini 3 jako výchozí pro AI souhrny ve Vyhledávači po celém světě Nově lze přímo z AI souhrnu položit doplňující otázku a plynule přejít do konverzačního AI Mode V Česku jsou AI souhrny oficiálně dostupné od loňského května, kdy Google rozšířil podporu na více než 200 zemí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Když Google minulý rok v květnu spustil AI souhrny ve Vyhledávači i pro české uživatele, šlo o poměrně významný milník. Nyní přichází další evoluce – vyhledávací gigant oznámil, že AI souhrny celosvětově pohání model Gemini 3, který společnost představila loni v listopadu. Spolu s tím přináší i plynulejší přechod mezi rychlou odpovědí a hlubší konverzací. Gemini 3 jako nový motor AI souhrnů Model Gemini 3 se stává výchozím pro AI souhrny napříč všemi podporovanými trhy. V praxi to znamená, že když do Vyhledávače Google zadáte složitější dotaz, dostanete odpověď generovanou právě tímto modelem. Google slibuje, že jde o nejlepší AI odpověď přímo na stránce s výsledky vyhledávání – samozřejmě pouze u dotazů, kde to dává smysl. Druhou novinkou je plynulejší přechod do konverzace. Přímo z AI souhrnu nyní můžete položit doplňující otázku a přejít do režimu AI Mode, který umožňuje vést s umělou inteligencí dialog tam a zpět. Podle Googlu uživatelé v testech preferovali právě takový přístup – možnost začít rychlou odpovědí a v případě potřeby pokračovat hlubší konverzací, aniž by ztratili kontext původního dotazu. Jak to funguje v praxi Celá zkušenost má být podle Googlu plynulá a jednotná. U jednoduchých dotazů, jako je skóre zápasu nebo předpověď počasí, dostanete rychlou odpověď. U složitějších témat se zobrazí AI souhrn s možností pokračovat v konverzaci. Součástí zůstávají odkazy na zdrojové weby, takže si můžete informace ověřit nebo prozkoumat téma do hloubky. Nová funkce přechodu do AI Mode je zatím dostupná na mobilních zařízeních po celém světě. Zda a kdy dorazí i na desktop, Google zatím neupřesnil. Co to znamená pro weby a jejich návštěvnost S každým vylepšením AI souhrnů se znovu otevírá otázka dopadu na návštěvnost webových stránek. Pokud uživatelé dostanou ucelenou odpověď přímo ve vyhledávání, logicky klesá motivace prokliknout se na zdrojový web – a sám u sebe to za poslední měsíce pociťuji dost výrazně. Pro online média, která spoléhají na příjmy z reklamy, to může představovat problém – a čím jsou AI souhrny kvalitnější, tím je tento problém palčivější. Tyto funkce změní způsob, jaký používáme Gmail. E-mailový klient Googlu vstupuje do „éry Gemini“ Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Google sice zdůrazňuje, že odkazy na zdroje zůstávají součástí AI souhrnů, ale realita je taková, že rychlá a výstižná odpověď snižuje potřebu dalšího klikání. Používáte AI souhrny ve Vyhledávači Google? Zdroj: Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google Umělá inteligence Vyhledávač Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025