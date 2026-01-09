Tyto funkce změní způsob, jaký používáme Gmail. E-mailový klient Googlu vstupuje do „éry Gemini“ Hlavní stránka Zprávičky Google představuje novou éru Gmailu postavenou na umělé inteligenci Gemini 3 Funkce Help Me Write pro psaní e-mailů je nově dostupná zdarma pro všechny uživatele AI Overviews umožní prohledávat inbox přirozeným jazykem a získat okamžité odpovědi Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.1.2026 16:00 2 komentáře 2 Google právě oznámil zásadní proměnu svého e-mailového klienta. Gmail podle vlastních slov společnosti vstupuje do éry Gemini a přináší řadu funkcí, které mají usnadnit každodenní práci s e-maily. Tři miliardy uživatelů se tak dočkají nástrojů, které dosud byly vyhrazeny pouze předplatitelům, a zároveň zcela nových možností vyhledávání v inboxu. Nemůžete najít e-mail? Hledáním už nikdy nestrávíte věčnost Asi každý zná situaci, kdy potřebuje najít konkrétní informaci schovanou někde v archivu e-mailů. Třeba jméno firmy, která před rokem opravovala kotel, nebo přesnou částku z nabídky na rekonstrukci koupelny. Dosud to znamenalo zadávat klíčová slova a proklikávat desítky zpráv. Nové AI Overviews (podobné těm, které znáte z Vyhledávače Google) tento proces zásadně mění – stačí do vyhledávání napsat otázku běžným jazykem, například „Kdo mi loni dával nabídku na opravu koupelny?“, a Gemini vyhledá odpověď za vás. Podobně fungují i souhrny dlouhých konverzací. Když otevřete e-mail s desítkami odpovědí, Gmail automaticky zobrazí přehled klíčových bodů celé diskuze. Nemusíte tak scrollovat celým vláknem, abyste zjistili, na čem jste se vlastně dohodli. Souhrny konverzací jsou dostupné zdarma pro všechny, zatímco vyhledávání otázkami minimálně prozatím zůstane exkluzivní odběratelům balíčků Google AI Pro nebo Ultra. Psaní e-mailů s pomocí AI nyní zdarma Funkce Help Me Write, která dosud vyžadovala předplatné, se otevírá všem uživatelům Gmailu. Umožňuje nechat si navrhnout text e-mailu od nuly nebo vylepšit již napsaný koncept. V praxi to znamená, že můžete zadat stručný popis toho, co chcete sdělit, a AI vytvoří kompletní zprávu. Společně s tím přicházejí vylepšené Suggested Replies, které nahrazují dosavadní Smart Replies. Nové návrhy odpovědí by měly lépe odpovídat kontextu konverzace a také vašemu stylu psaní. Google slibuje, že příští měsíc Help Me Write dále vylepší o personalizaci založenou na datech z dalších aplikací Google. AI Inbox zatím pouze pro testery Vůbec nejpůsobivější novinkou je pravděpodobně AI Inbox, který funguje jako osobní asistent pro třídění pošty. Automaticky identifikuje důležité kontakty na základě frekvence komunikace a obsahu zpráv, a podle toho řadí e-maily podle priority. Účty k zaplacení nebo připomínky schůzek by se tak měly dostat na první místo. Tato funkce je zatím dostupná pouze vybraným testerům a Google ji plánuje zpřístupnit širší veřejnosti v následujících měsících. Veškeré novinky jsou poháněny modelem Gemini 3 a prozatím se zavádějí pouze v USA v angličtině. Kdy se funkce dostanou do Česka, Google neupřesnil. Těšíte se na nové funkce Gmailu s umělou inteligencí? Zdroj: Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář AI e-mail Gemini Gmail Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025