Dlouhá výdrž Huawei Y6 zachránila ženě život. Po třech dnech bezvědomí

Opravdu velké štěstí v neštěstí. O ničem jiném se nedá mluvit v případě úrazu dvaačtyřicetileté Beth McDermott z Velké Británie. Před několika týdny doma zakopla a po pádu ze schodů a úderu do hlavy zůstala bezvládně ležet na zemi. Upadla do bezvědomí a jelikož bydlí sama, neměl jí kdo poskytnout pomoc. Když se po třech dnech zázrakem probudila, zjistila, že nemůže hýbat nohama. V zoufalství intuitivně sáhla po svém telefonu Huawei Y6, o kterém byla přesvědčená, že musí být vybitý. K jejímu překvapení baterie ukazovala hodnotu 50 %. Okamžitě si tedy zavolala záchranku a nakonec pobyla týden v nemocnici. Dlouhá výdrž mobilu Huawei Y6 tak Beth zachránila život.

“Byl to nejhorší zážitek v mém životě. Nemůžu uvěřit, že jsem stále naživu. Nebyla bych, nebýt toho telefonu. Nečekala jsem, že by vůbec mohl být zapnutý. A on byl ještě z poloviny nabitý. Nemůžu tomu uvěřit,” popisuje žena, která si nedlouho před nehodou pořídila nový Huawei telefon namísto iPhonu 6. Ten se jí rychle vybíjel a vypínal a vyžadoval nabíjení i čtyřikrát denně. Vynucená výměna přístrojů nakonec ženě zachránila krk.

Tímto rozhodně nechceme porovnávat výdrž baterií v různých telefonech. Je jasné, že na podobně dlouhý provoz musel mít telefon velmi dobré podmínky. Některé energeticky náročné funkce v něm asi byly potlačeny či vypnuty. Ženě by mohl pravděpodobně úplně stejně pomoci třeba mobil Samsung, Xiaomi nebo i jiný iPhone, kdyby měl stejná úsporná nastavení. Není známo, v jakém konkrétním módu telefon tak dlouho vydržel, ale Beth měla každopádně obrovské štěstí. Na závěr jen doplníme, že kapacita baterie telefonu Huawei Y6, jehož výdrž zachránila ženě život, není nikterak obrovská. Jde o 3020 mAh.

Zdroj: The Sun