Pssst! Vodafone nabízí podpultový tarif za 297 Kč měsíčně

Český operátor Vodafone má ve své online nabídce zajímavý tarif, ke kterému se běžně na webu neproklikáte (nám se to tedy při vší snaze nepodařilo), nicméně informace o něm “podpultově” kolují internetem. Řeč je o paušálu, který bude v prodeji ještě do konce února, a který je reakcí na nedávné podobné nabídky konkurenčních operátorů. Za cenu 297 Kč měsíčně zajišťuje neomezená volání i SMSky do všech sítí a k tomu datový strop 1,5 GB pro mobilní připojení k internetu.

Využití tohoto napůl tajného tarifu se řídí několika podmínkami. Získat jej mohou zákazníci, kteří u Vodafonu pořizují nové číslo, případně své původní přenášejí od konkurence. Nebo současní zákazníci, kteří přejdou z režimu dobíjecí karty. Na nabídku pojmenovanou “Neomezené volání do všech sítí a 1,5 GB” naopak nedosáhnou stávající tarifní zákazníci a ani ti firemní. V ceně tarifu není volání do zahraničí ani další doplňkové služby.

Volné jednotky neomezeného volání rovněž nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou. O případném omezení rychlosti datového přenosu jsme se v oficiálních podmínkách nic nedočetli, tak budeme zatím věřit, že k němu Vodafone nepřikročil. Pořízení tarifu je kompletně bez závazku.

Stačil by vám či někomu blízkému takový tarif?