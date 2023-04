Bude toto vnější displej u Galaxy Z Flip5? Doufáme, že jo!

Jelikož Samsung evidentně nehodlá nic měnit na zájmu vyrábět a prodávat telefony s ohebnými displeji, můžeme se koncem léta s největší pravděpodobností těšit na nové modely Galaxy Fold5 a Galaxy Flip5. K oběma už na internet pronikly různé úniky či tipy, přičemž trochu zajímavější jsou asi ty spojené s druhým jmenovaným “véčkem”. Jednou z diskutovaných vlastností je vnější displej, který by se snad mohl konečně dočkat trochu praktičtější velikosti. V posledních dnech se objevily rendery, které tyto slibné odhady přiživují.

Ke konci března se SuperRoader a Technizo podělili o zajímavé koncept obrázky a videa, na nichž má být podle autorů finální podoba nového Flipu. Snímky naznačují, že Samsung se nehodlá dál upejpat a vnější displej roztáhne téměř na celou plochu jedné strany telefonu, tedy jednu polovinu vnějšího krytu. Jediný malý “schodek”, který naruší velký čtverec / obdélník má být věnován fotoaparátům.

Samsung Galaxy Z Flip 5 – 갤럭시플립5 First Look

Před pár dny se následně objevil nákres, který odhadovaný design převedl do roviny. Díky němu lze získat další představu, jak velký prostor by mohl vnější displej u telefonu Galaxy Z Flip5 dostat. Podle odhadů by měl mít úhlopříčku tři až čtyři palce. Současný Galaxy Z Flip4 má 1,9″ vnější displej, který stačí jen na pár základních úkonů a notifikací. Spousta zájemců by si jistě přála větší.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Co říkáte na současný vnější displej u Flipu?

Zdroj: sammobile