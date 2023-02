Flip od Oppo nastavil velké zrcadlo a Z Flip5 snad zareaguje

Ještě před koncem loňského roku stihla čínská značka Oppo oficiálně ukázat dva skládací telefony, mezi kterými byl také model Find N2 Flip. Nejen kvůli názvu jde o přímého konkurenta Flipu od Samsungu a pravděpodobně se můžeme v následujících měsících těšit na zajímavý souboj. Jedním z největších taháků “véčka” od Oppo je rozhodně mnohem větší vnější displej, který zabírá více než polovinu jedné ze stran zavřeného telefonu. Už probíhá šuškanda, že by se mu měl budoucí Samsung Galaxy Z Flip5 nejen vyrovnat, ale dokonce mít displej ještě větší.

Oppo Find N2 Flip má na “zadním” krytu 3,26palcový displej, zatímco Galaxy Z Flip4 má na vnější straně pouze 1,9palcový displej. To samozřejmě značně ztěžuje či úplně znemožňuje různé typy interakcí jako jsou čtení zpráv, procházení e-mailů nebo náhled fotoaparátu. Pokud patříte mezi fanoušky skládacích telefonů a tato vlastnost Flipu od Samsungu vás odrazovala, snad ještě letos se dočkáte nápravy.

I can say for sure The external screen of Galaxy Z Flip5 It is bigger than the external screen of OPPO Find N2 Flip. pic.twitter.com/E9HjUeW2ZR

— Ice universe (@UniverseIce) February 20, 2023