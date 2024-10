Vivo X200 Pro Mini nabízí špičkový výkon v kompaktním těle s 6,31″ displejem

Telefon je vybaven čipsetem MediaTek Dimensity 9400 a baterií s kapacitou 5 700 mAh

Fotoaparát využívá hlavní 50Mpx snímač a 50Mpx teleobjektiv s 3x přiblížením

Společnost Vivo představila včera novou řadu vlajkových lodí X200, přičemž model X200 Pro Mini si zaslouží podle mého názoru zvláštní pozornost. Zatímco většina výrobců se soustředí na stále větší displeje, Vivo jde trochu proti proudu a nabízí kompaktní zařízení, které by mohlo být jednou z nejlepších malých vlajkových lodí letošního roku.

Vivo X200 Pro Mini se pyšní 6,31″ AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz a podporou Dolby Vision. Maximální jas dosahuje až 4 500 nitů, což je hodnota, která překonává i větší konkurenty. Na rozdíl od svých sourozenců má X200 Pro Mini plochý displej, podobně jako konkurence v podobě Xiaomi 14 nebo základní Galaxy S24.

Pod kapotou najdeme nejnovější čipset MediaTek Dimensity 9400 vyrobený 3nm procesem. Ten se může pochlubit neobvyklou architekturou, která se spoléhá pouze na výkonná jádra a zcela vynechává úsporná jádra, podobné řešení zvolil MediaTek už loni. Podle prezentovaných benchmarků dokonce překonává čipset A18 Pro od Applu. V kombinaci s až 16 GB RAM si telefon samozřejmě poradí se všemi náročnými hrami a dalšími úkony, jako je například střih 4K videa.

Vivo X200 Pro Mini – Specifikace Displej 6,31″ AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, max. jas 4 500 nitů Procesor MediaTek Dimensity 9400 (3nm) RAM Až 16 GB Hlavní fotoaparát 50 Mpx, velikost senzoru 1/1,28″, clona f/1,57 Ultraširokoúhlý fotoaparát 50 Mpx Teleobjektiv 50 Mpx, 3x optický zoom Selfie kamera 32 Mpx s automatickým ostřením Baterie 5 700 mAh Nabíjení 90W drátové, 30W bezdrátové Rozměry 150.8 x 71.8 x 8.2 mm Hmotnost 187 gramů Odolnost IP69K Operační systém OriginOS 5 Cena (v Číně) Od 4 699 CNY (cca 15 000 Kč bez daně)

Malé vlajkové telefony mají většinou oproti dražším (a větším) modelům ořezané fotoaparáty. Minimálně u hlavního senzoru X200 Pro Mini to ale neplatí. Využívá totiž hlavní 50Mpx snímač o velikosti 1/1,28″ s clonou f/1,57, jenž je i ve větším bratříčkovi. Doplňuje jej 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 50Mpx teleobjektiv s 3x optickým přiblížením z modelu vivo X200. Je škoda, že se firmě nepodařilo do malého těla vměstnat 200Mpx teleobjektiv z modelu X200 Pro, ale to bychom už asi chtěli moc. Všechny senzory však disponují automatickým ostřením a to včetně 32Mpx selfie kamerky.

Největším překvapením je však baterie. Vivo dokázalo do tohoto kompaktního těla vtěsnat akumulátor s kapacitou 5 700 mAh, což je výrazně více než u konkurence. Umí navíc 90W drátové a 30W bezdrátové nabíjení.

Vivo X200 Pro Mini 5G Unboxing & Full Camera Zoom Test Review!

Telefon váží pouhých 187 gramů a s rozměry 150.8 x 71.8 x 8.2 mm je krapet menší než vlajka od Xiaomi, ale i Pixel 9 Pro či iPhone 16 (Pro). Za zmínku stojí také odolnost IP69K.

Vivo X200 Pro Mini běží na nejnovějším systému OriginOS 5, který přináší řadu AI funkcí, včetně Circle to Search. Telefon je již v předprodeji v Číně a do prodeje se dostane 25. října. Ceny startují na 4 699 CNY, což je asi 15 000 korun bez daně. Bohužel, globální dostupnost zatím nebyla oznámena. Čistě teoreticky by ale u nás mohl telefon stát okolo 20 – 23 tisíc korun. A to by byla pořádná rána konkurentům. Zejména Samsungu, který dokonce zvažuje, že v roce 2026 nevydá základní malou Galaxy S26. Teď bych ten důvod docela i chápal…

Jak se vám líbí nové vivo X200 Pro Mini?

Zdroj: tisková zpráva, DigitalTrends