Šok pro fanoušky Samsungu! Oblíbená řada Galaxy S může přijít o základní model

Podle úniku informací by Samsung mohl v roce 2026 upustit od základního modelu řady Galaxy S

Důvodem má být neschopnost konkurovat kompaktním vlajkovým lodím čínských výrobců

Informace je ale zatím nepotvrzená a vzdálená, měla by se brát s rezervou

Ačkoli nás od představení Samsung Galaxy S25 dělí ještě několik měsíců, na internetu se již objevují spekulace o jeho nástupci. Podle známého informátora Ice Universe by Samsung mohl v roce 2026 upustit od základního modelu řady Galaxy S. Pojďme se podívat, co za touto zvěstí stojí a jak moc je vlastně pravděpodobná.

Kompaktní vlajkové lodě: Pole, kde Samsung zaostává?

Hlavním důvodem pro údajné zrušení základního modelu Galaxy S26 má být neschopnost Samsungu konkurovat kompaktním vlajkovým lodím čínských výrobců. Ice Universe ve svém příspěvku na sociální síti X (dříve Twitter) zmiňuje například chystané Oppo Find X8, které by mělo být kompaktním zařízením bez kompromisů a to i na poli fotoaparátů. Za další příklad můžeme označit určitě i Vivo X200 či X200 Mini nebo současné Xiaomi 14, které v mnoha ohledech překonává Galaxy S24 a navíc je levnější.

When OPPO Find X8 is released, you will find that one of the characteristics of the new flagship in 2024 is that it is small and powerful. Chinese brands are much better at making small-sized mobile phones than Samsung and Apple. You will realize that Galaxy S25 is no longer… — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 1, 2024

Je zrušení základního modelu reálné?

K této informaci je třeba přistupovat s velkou rezervou. Neexistují žádné důkazy, které by tuto spekulaci potvrzovaly, a do roku 2026 se toho může ještě hodně změnit. Samsung má navíc jednu významnou výhodu oproti čínským konkurentům – širokou globální dostupnost. Zatímco telefony značek jako Oppo nebo Vivo jsou často dostupné jen na vybraných trzích, Samsung prodává své vlajkové lodě prakticky po celém světě. Pokud by se jihokorejský gigant rozhodl zrušit základní model Galaxy S26, mohl by tak přijít o značnou část tržeb na trzích, kde čínští výrobci nepůsobí.

Samsung dlouhodobě nabízí tři modely vlajkové řady Galaxy S a náhlá změna této strategie by byla hodně překvapivá. Pokud by se Samsung rozhodl upustit od základního modelu, byl by to další smutný konec jedné z posledních kompaktních vlajek a pozornost by se mohla upřít na verze Plus a Ultra. Očekával bych, že verze Plus by ztratila své označení a měli bychom jen Galaxy S26 (velikostí odpovídající „plusku“) a Galaxy S26 Ultra.

Co si o této spekulaci myslíte vy? Měl by Samsung zachovat kompaktní model řady Galaxy S, nebo by se měl soustředit jen na větší zařízení? Podělte se s námi o svůj názor v komunitě.

Chyběl by vám základní model v řadě Galaxy S?

Zdroj: Ice Universe (X)