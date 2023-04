FBI varuje: Nepoužívejte veřejné nabíječky mobilů

Nabíjíte někdy mobil či tablet u veřejného USB stanoviště, které poskytuje “šťávu” skrze přítomné USB kabely? Pokud ano, nedivíme se. Jde o skvělý způsob, jak baterii dopřát alespoň pár procent energie navíc. Jak už to tak ale bývá, na jednu stranu praktická, pohodlná a běžně i bezplatná služba je zajímavým útočištěm pro hackery.

Vloni v říjnu indická regionální policie začala upozorňovat uživatele, že je možné při tomto typu nabíjení přijít o data. Pokud je pro vás upozornění z Indie málo významné, tak možná budete věnovat větší váhu novému varování od FBI.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023