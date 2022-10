Veřejné nabíječky mobilů vás mohou připravit o data

Potkat někde na veřejnosti stojan s USB kabely, díky kterému můžete částečně oživit baterii ve vašem telefonu, je ve většině případů velmi příjemná věc. Stejně jako u veřejných Wi-Fi sítí zde ale existuje riziko, že se váš mobil stane cílem pokusu o hackerský útok. Ačkoli se podobné případy určitě nevyhýbají ani Evropě nebo přímo ČR, pozornost si nedávno vysloužilo hlavně upozornění policie z indického státu Uriša, které oficiálně nabádá uživatele k tomu, aby tyto veřejné nabíječky vůbec nepoužívali. Protože mohou vést ke krádeži důležitých dat.

Problém tkví v tom, že jakmile z takového stojanu či jiného veřejného místa “trčí” pouze kabel, na jeho druhém konci se může nacházet jiné komunikační zařízení, které se pokusí z toho vašeho vytáhnout soubory. Ačkoli ve většině případů v systému Android přenos souborů podléhá manuálnímu povolení, které by mělo přesně takovou hrozbu zastavit, může i k takto nešťastnému a nepozornému kroku dojít.

Don't charge your mobiles at public places like mobile charging station, USB power station etc. Cyber fraudsters are trying to steal your personal information from mobile and installing the malware inside your phone. #StayCyberSafe pic.twitter.com/CubCnYlJn7

— Odisha Police (@odisha_police) September 15, 2022