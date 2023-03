V SHIELDu končí aplikace GameStream. Dá se tomu ale vyhnout

Vloni v prosinci společnost NVIDIA informovala majitele zařízení SHIELD, že na letošní rok plánuje ukončení oblíbeného prostředí GameStream. Služba, která umožňuje streamování her z uživatelova PC do jeho zařízení SHIELD TV či tabletu, nyní začala skutečně z nabídky mizet. Děje se tak po instalaci poslední aktualizace aplikace NVIDIA Games. Pro dosavadní fanoušky ukončované služby to mimo jiné znamená, že se s ní nemusí definitivně rozloučit, pokud budou update ignorovat. To s sebou ale nese jiné nevýhody.

GeForce NOW Cloud Gaming NVIDIA

Přímo oficiální nápověda prozrazuje, že GameStream bude v případě neprovedené aktualizace skutečně dál fungovat. Jenže vůbec není jasné, na jak dlouho. NVIDIA na stejném místě současně upozorňuje, že update budou pro své fungování vyžadovat jiné služby včetně GeForce NOW. Uživatelům, kteří by rádi na stejném principu hráli nadále, doporučuje firma například službu Steam Link. Ta se ale netěší takové oblibě, takže nepůjde o plnohodnotnou náhradu. Případně je možné kompletně přejít na streamované hraní přes GeForce NOW.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Na jakém zařízení nejčastěji hrajete hry?

Zdroj: XDA