Překvapení? V HarmonyOS prý v pořádku běží Google služby a aplikace

Společnost Huawei má před sebou letos velký milník. Hodlá do svých telefonů poslat vlastní operační systém HarmonyOS, který doposud běžel, z našeho pohledu, jen v méně významných kouscích elektroniky. Nové softwarové prostředí je přitom považováno za jakousi náhradu Androida, se kterým má čínský gigant nemalý problém kvůli nemožnosti používat americké nástroje v čele s Google mobilními službami (GMS) a aplikacemi. Systém měl zkrátka podle odhadů udělat významnou čáru za spojením i rozbroji firmy Huawei s USA či Googlem. Jak se zdá, uvnitř novinky se ukrývá jedno zajímavé překvapení. Google služby a aplikace prý v HarmonyOS běží.

O informaci se podělil jeden z čínských beta testerů, který má mobilní HarmonyOS ve svém Huawei Mate 40+. Jde o jeden z přístrojů, který má testování dostupné. Na druhou stranu je to ale také mobil, který GMS nesmí oficiálně používat. O to se zřejmě uživatel postaral pomocí jednoho z dostupných experimentálních postupů pro Android. Ať už měl GMS původně v Androidu spuštěné jakkoli, po aktualizaci na HarmonyOS každopádně zjistil, že Google služby dál v pořádku běží. Dokazuje to několika snímky obrazovky, kde jsou vidět údaje o mobilu, Obchod Play nebo stažené aplikace.

Co toto zjištění znamená? Je téměř vyloučené, že by v novém Huawei systému rovnou byly GMS. To by hodně popíralo smysl celého vývoje. Na druhou stranu je to znamení, že do HarmonyOS nejspíš půjdou nástroje od Googlu doinstalovat podobně jako nyní do Androidu. Nedávno navíc Huawei oznámil, že pro vývojáře aplikací, které stojí na základech GMS, připravil jednoduchý postup na jejich úpravy pro čínský protějšek HMS.

Jak zatím vnímáte vývoj HarmonyOS?

Zdroj: hcentral