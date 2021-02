UMIDIGI uvedlo ultra levné telefony s teploměrem. Stačí jim nastavit čelo

V koronavirové době vznikají nejen na poli softwaru velmi zajímavá řešení. Čínská společnost UMIDIGI uvedla na trh tři nové telefony, jejichž nejzajímavější vlastností je schopnost měřit teplotu. A tím nemyslíme jen teplotu okolního vzduchu, ale hodnotu naměřenou třeba i z čela člověka. Společnost UMIDIGI podle svých slov reaguje na aktuální situaci a rozhodla se proto vyrobit vůbec první telefony s teploměrem v boji proti Covid-19.

Discover UMIDIGI A9 Pro’s Infrared Thermometer (Giveaway🎁)

Když odhlédneme od modulu s infračerveným měřičem (funkčnost si můžete prohlédnout ve videu), ani obecně nejde o špatné telefony. I v našich tipech se vlastně celkem pravidelně objevují. V tomto případě společnost uvedla modely A9, A9 Pro a A7S. Specifikace jednotlivých modelů si můžete prohlédnout v galerii. Nejvybavenější varianta A9 Pro se 6 GB RAM/128 GB paměti stojí 3 300 Kč, v kombinaci 4/64 GB pak 2 850 Kč. Objednat jdou na AliExpressu.

O něco hůře vybavený model A9 nabízí paměťovou kombinaci 3/64 GB a stojí 2 400 Kč. Nejlevnějším UMIDIGI modelem mezi uvedenými telefony s teploměrem je A7S s cenou 1 650 Kč. Ten má paměti ve složení 2/32 GB. Do budoucna společnost chystá ještě vyslat na trh i model A9 MAX, který bude mít osmigigovou RAM. Stát by měl do 4 300 Kč.

Zdroj: UMIDIGI