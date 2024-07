Xiaomi představuje nový chytrý monitor teploty a vlhkosti s velkým displejem

Zařízení nabízí přesné měření, dlouhou výdrž baterie a možnost propojení s dalšími produkty

Cena a dostupnost pro český trh zatím nebyly oznámeny

Xiaomi opět rozšiřuje svou nabídku chytrých domácích zařízení. Tentokrát přichází se třetí generací monitoru teploty a vlhkosti, který nese název Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3. Předchozí (druhá) generace je v Česku velmi oblíbená díky skvělému poměru mezi cenou a výkonem, při troše hledání jej seženete hluboko pod dvě stovky.

Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3

Začněme tím nejviditelnějším – displejem. Jedná se o LCD panel, který zobrazuje nejen teplotu a vlhkost, ale nově také datum, čas. Nechybí samozřejmě ani úroveň komfortu v místnosti, který definuje několik emotikonů. Tentokrát je však emotikon o něco menší a zobrazuje se v pravé horní části. U minulé generace byl vlevo dole. Jinak se ale stále díváme na primitivní černobílý panel, který poskytne opravdu jen základní údaje a o nějaké povedené grafické nadstavbě nemůže být řeč. Pro tento typ výrobku ji ale velká část uživatelů ani nutně nepotřebuje a upřednostní funkčnost před designem.

Co se týče přesnosti měření, Xiaomi vsadilo na švýcarský senzor Sensirion průmyslové kvality. Ten údajně dokáže detekovat změny teploty s přesností na 0,1 °C a vlhkosti na 1 %. To by mělo stačit i náročnějším kutilům. Xiaomi dále slibuje, že jedna knoflíková baterie CR2450 vydrží až 1,5 roku v pohotovostním režimu. To je solidní hodnota, ale jak to bude ve skutečném provozu, se teprve uvidí.

Xiaomi myslelo i na integraci do chytré domácnosti. Zařízení lze propojit s aplikací Xiaomi Home, avšak budete muset pořídit bránu s Bluetooth Mesh, krabička nemá Wi-Fi, ani jiný typ připojení, jež by fungovalo nezávisle. Po propojení s aplikací můžete sledovat historické údaje (až 6 měsíců v cloudu), ale také si pohrát s automatizacemi. Například můžete nastavit, aby se při poklesu teploty automaticky zapnulo topení.

Co se designu týče, zařízení lze buď postavit na stůl, nebo připevnit na zeď. Zatím bohužel nemáme informace o ceně a dostupnosti pro český trh. Pokud se ale firma bude držet cenové politiky předchozích modelů, mohla by být u nás novinka dostupná za cenu okolo 300 – 400 korun.

Máte zkušenosti s podobnými zařízeními?

Zdroj: mi.com