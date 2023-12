Mi Temperature and Humidity Monitor 2 je chytrá meteorologická stanice

Je možné ji propojit s chytrou domácností v aplikaci Mi Home

Obsahuje snímač teploty a senzor, díky kterému je velice přesná

Xiaomi nás neustále překvapuje jedním produktem za druhým a jejich nabídku můžeme považovat za téměř neomezenou. Mezi dalším praktickým pomocníkem do chytré domácnosti, ačkoliv je na českém trhu delší dobu, je meteorologická stanice Mi Temperature and Humidity Monitor 2. A nejlepší na tomto produktu je cena, se kterou se vejdete do příjemných dvou stovek.

Teploměr a vlhkoměr je poháněný baterií CR2032, jako u většiny podobných přístrojů. Obsahuje Bluetooth a je možné jej propojit s chytrou domácností a například automaticky spínat přístroje přes navolenou vlhkost či teplotu. Disponuje viditelným čtvercovým 1,5“ displejem a potěší i kompaktními rozměry. Je vybaven snímačem teploty švýcarského výrobce Sensirion, který by měl plnit rčení „přesný jak švýcarské hodinky“ a poskytnout aktuální, velmi přesné údaje i upozornění a detekovat změny teploty až o 0,1 °C a kolísání vlhkosti o 1 %. A to všechno doprovází dva druhy smajlíků, které výrazem zhodnotí aktuální stav.

Xiaomi Mijia Thermometer Hygrometer 2 – Temperature Sensors – Bluetooth Thermometer – Mi Home

Teploměr s vlhkoměrem má samozřejmě mnoho využití, ať už potřebujete kontrolovat sklep pro správné skladování potravin, teplotu ve skleníku nebo jste sportovec, který vlhkost kontroluje pro zvolení správného outfitu na ranní běh. V aplikaci Mi Home můžete zařízení jednoduše přidat a monitorovat aktuální stav i z dovolené. Přívětivá je hlavně cena, která se pohybuje od 150 Kč.

Co říkáte tuto Xiaomi meteostanici?

Zdroj: Heureka