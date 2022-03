S hodinkami Samsung Galaxy Watch4 se jihokorejská firma odhodlala k poměrně velkému kroku. Ze svého operačního systému Tizen totiž přešla na Wear OS od Googlu a jistě jde o jedny z nejlepších hodinek pro Android telefony vůbec. Už teď se pomalu začíná šuškat, co si pro nás Samsung přichystá v další generaci. A první z novinek vás možná překvapí.

Samsung Galaxy Watch5 prý dostanou teploměr

Do hodinek se má totiž dostat teploměr, který bude užitečný nejen pro zjišťování příznaků nemocí, ale třeba také pro sledování ovulačních cyklů. Teploměr je primitivní senzor, který by mohl na hodinkách klidně být už několik let. Důvod, proč se jej velké společnosti jako třeba Apple a právě Samsung rozhodli držet zkrátka je fakt, že sledování teploty z pokožky je silně ovlivňována vnějšími faktory jako je třeba sluneční světlo.

To ale údajně jihokorejský gigant vyřešil a spekulace naznačují, že kromě hodinek budou umět měřit teplotu také sluchátka Galaxy Buds a to přímo z ušního bubínku. Stejně jako minulý rok by měly být hodinky představeny v srpnu.

Ocenili byste tuto funkci v hodinkách od Samsungu?

