Umělá inteligence radí adminům ve Windows Terminálu. Jak ji aktivovat?

Další aplikací s podporou umělé inteligence se stává Windows Terminal. Nabídne možnost povídat si s chatbotem přímo v konzoli a nechat si poradit, jak napsat různé příkazy.

Například pokud znáte dobře prostředí Power Shell a potřebujete svůj skript přenést na Linux, chatbot vám poradí, jak na to. Není to vlastně nic, co by nedokázal některý z chatbotů jako je ChatGPT, Claude a další, ale tady to máte pěkně integrované do terminálu.

Aby to nebylo jen růžové, jsou tu dvě věci, které musím zmínit. První z nich je, že se jedná o beta verzi. To zase tak nemusí vadit, je jen otázkou času, kdy to Microsoft dotáhne. Druhá vada na kráse je, že musíte použít propojení na chatbota třetí strany.

Windows Terminal

V této chvíli Windows Terminal Chat spolupracuje nejlépe s Github Copilotem. Dále umí použít Azure a OpenAI. Ve všech případech se jedná o placené služby, není to tedy zadarmo. Pokud ale již některou ze zmíněných služeb využíváte a nebo vám vynaložené prostředky nevadí, hurá na to.

Instalace

Jedná se o betu a aplikaci stáhnete nejlépe z GitHubu. Můžete si vybrat mezi instalátorem a přenosnou verzí, já zvolil instalátor. Po spuštění vás přivítá poněkud zvláštní obrazovka. Doufám, že na překladu Microsoft ještě zapracuje.

Propojení s poskytovatelem

Po instalaci můžete spustit Windows Terminal Canary a v nabídce podporovaných shellů se objeví Terminal Chat. Nejprve ale bude třeba nastavit propojení s umělou inteligencí. Já si vybral Github Copilota, používám ho i v práci. Stojí 10 dolarů měsíčně a opravdu pomáhá. Kromě GitHubu můžete použít ještě Azure a OpenAI.

Co Windows Terminal Chat umí

První nástřel toho, co novinka dokáže, můžete vidět ve videu výše. Zde demonstruju už staticky, jak Windows Terminal Chat vygeneruje jednoduchý skript, který pak postupně převede do různých prostředí.

Tohle se mně skvěle hodil v práci, kde zrovna výjimečně vyvíjím něco pro Linux. Vzal jsem existující skripty pro PowerShell a jednoduše si je nechal převést do Linuxu.

Vyzkoušíte Windows Terminal Chat?

Zdroj: WindowsLatest