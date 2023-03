Jazykový model ChatGPT je s námi už několik měsíců a začíná se o něm seriózně hovořit i v mainstreamu. Někteří jsou z něj nadšení, jiní se bojí o práci, nebo zkrátka této technologii nevěří. Může ChatGPT a jiné AI nástroje nahradit člověka? V některých ohledech určitě ano. Může vám ušetřit práci a usnadnit každodenní život? Stoprocentně. V tomto článku si povíme něco o tom, co vlastně nástroj od OpenAI je, na jakém principu funguje a k čemu jej můžete využít.

Co je to ChatGPT?

ChatGPT je zkratka pro Chat Generative Pre-trained Transformer. Jedná se o jazykový model vyvinutý společností OpenAI, která stojí mimo jiné třeba i za DALL-E generující obrázky. Je potřeba hned ze začátku zmínit, že ChatGPT, ani jiný jazykový model není skutečnou umělou inteligencí, ačkoliv to nemusí být na první pohled zřejmé. Model je trénován na enormním množství dat z internetu a na základě toho dokáže generovat odpovědi na vámi zadané dotazy tak, aby vše působilo lidsky. Ve skutečnosti jde ale pouze o generátor slov, který na základě pravděpodobnosti vypočítá, jak moc se daná slova zapadnou do kontextu, což nám dává pocit, že někdo na “druhé straně” skutečně sedí a odepisuje nám na naše dotazy.

ChatGPT pracuje s daty, které jsou aktuální do září 2021. Nezná tedy žádné novější informace, ať už se týkají čehokoliv. Pokud tedy potřebujete pracovat s novými věcmi a chtěli byste se ho optat třeba na porovnání dvou aut z roku 2022, nedokáže vám odpovědět. V takovém případě je potřeba naládovat do něj potřebná data.

Co umí ChatGPT?

Odpovídat na otázky týkající se téměř čehokoliv

Poskytovat rady/návody/řešení problémů

Překládat texty do většiny světových jazyků

Pomáhat nebo rovnou vyvíjet software

Pomoct s výpočty a matematickými rovnicemi

Vytvářet strukturovaný textový obsah

Správně položený dotaz je naprosto klíčový

Umět se chatbota zeptat tak, aby co nejlépe porozuměl tomu, co po něm chcete je klíčovým aspektem toho, zda budete s výsledkem spokojení či nikoliv. Jasně, pokud po něm chcete vypočítat matematickou rovnici, nemusíte mu vysvětlovat, jak to má udělat. Ale můžete se ho pak doptat na podrobnosti, abyste se ji sami naučili počítat. Naopak pokud budete chtít odepsat třeba na e-mail, na kterém vám záleží, je ve vašem vlastním zájmu, abyste chatbotovi dali co největší množství dat, se kterými může pracovat. Stejná situace je i u tvorby konkrétního obsahu. Pokud potřebujete prezentaci do školy, investujte do zadání více času, než jen příkaz typu: “vytvoř prezentaci na téma Android”. Zamyslete se nad detaily, které musí v prezentaci být, dejte nástroji jasné zadání, strukturu a délku.

I got ChatGPT to build me an entire marketing campaign

Ověřujte fakta Ještě důležitější než správně položený dotaz je následné ověřování odpovědí, které ChatGPT generuje. V současné době totiž není dokonalý a často se fakticky plete. S trochou nadsázky vám tedy bude klidně tvrdit, že je Země placatá a ještě vám dá pádné argumenty, proč tomu tak je. Pokud tedy plánujete s výstupem, který vám chatbot dá nějakým způsobem pracovat, vždy si ověřte, zda nekecá.

1. ChatGPT umí odpovídat na vaše dotazy

ChatGPT umí zodpovědět většinu dotazů, ať už se týkají čehokoliv. Můžete jej tedy používat stejně jako Google ale s tím rozdílem, že nemusíte procházet jednotlivé weby. Jen je znovu potřeba myslet na to, že jeho databáze končí v září roku 2021, takže na nic aktuálního vám neodpoví, nebo nedá relevantní informace. Pro obecné dotazy ale poslouží dobře. Dá vám skvělý recept na guláš, vysvětlí vám jak funguje procesor v počítači, poradí vám jak se dobře připravit na pracovní pohovor nebo vám řekne, kdo je Quentin Tarantino.

2. ChatGPT umí odepisovat na e-maily a generuje relevantní odpovědi

Pracujete v odvětví, kde denně odepisujete na několik e-mailů a nechcete si pořizovat asistentku? ChatGPT za vás umí napsat relativně kvalitní text, který bude působit tak, jakoby ho napsal člověk. Stačí zadat příkaz typu: “odepiš na následující e-mail, o koupi vozu nemám zájem z důvodu vysoké ceny, koupil jsem si nakonec jiný” nebo “odepiš na následující e-mail, na akci se příští týden dostavím, ale budu mít 30 minut zpoždění, protože musím vyzvednout děti ze školky”.

3. ChatGPT dokáže řešit vaše problémy

Už o tom byla řeč, ale ChatGPT vám dokáže pomoct téměř s čímkoliv, ať už po něm budete chtít opravit chyby v kódu, vyřešit matematické rovnice i s řešením, shrnout článek do kratšího odstavce, vytvořit tabulku, přeložit text nebo pomoct s dokončením marketingové strategie. Ještě před pár měsíci bylo nutné si pro tyto účely najmout dalšího člověka, nebo trávit desítky hodin učením se. Je to dobře, nebo ChatGPT pomůže ke zhloupnutí civilizace? To necháme čistě na vás.

4. ChatGPT umí generovat obsah

To, co umí ChatGPT velmi dobře (ačkoliv ne dokonale) je generování obsahu, ať už se to týká textu, tabulek, odrážkových seznamů nebo čehokoliv dalšího. Můžete si skrz něj vygenerovat básničku, referát, odborný text, odpověď na e-mail, popis k vaší fotce na Instagramu nebo originální názvy pro váš blog. Sami můžete posoudit, jak dobré výsledky (ne)jsou.

Jsme na konci. Tento text byl určen hlavně uživatelům, kteří se s ChatGPT ještě nesetkali, nebo ho úplně nechápou. Pokud byste měli zájem, můžeme se v dalších dílech mrknout na specifičtější využití.

