Chcete 30 GB na Ulož.to zdarma? Možná na ně máte nárok

Pandemie okolo COVID-19 je s námi více než rok a půl a ačkoliv se nechal kabinet Petra Fialy slyšet, že od 9. února nebude potřeba se v restauracích, na kulturních a sportovních akcích a službách prokazovat platným certifikátem, někteří na lákají na výhody pro očkované. Ulož.to spustilo akci, která spočívá v tom, že v momentě kdy jste naočkovaní třetí posilující dávkou, dostanete 30 GB kreditu zdarma.

Až 30 GB v kreditech zdarma pro očkované na Ulož.to

Podmínky jsou přitom jednoduché: “Společně COVID-19 porazíme! Již více než rok a půl se potýkáme s pandemií. Spousta zodpovědných z vás se už nechala očkovat a přispěla tak k poražení této zákeřné nemoci. My v Ulož.to jsme se rozhodli, že ty zodpovědné odměníme až 30 GB kreditu. Nahrajte platný QR kód s očkováním posilující dávkou na COVID-19 a my vám připíšeme 30 nebo 10 GB na 6 měsíců zdarma”, stojí na webu.

Jestliže jste tedy očkovaní třetí dávkou, stačí se přihlásit/zaregistrovat a následně použít QR kód platného očkování z Česka nebo Slovenska. Kódy lze použít hned několikrát, takže pokud je ve vašem okolí někdo, kdo akci nevyužije, můžete si připsat kreditů více. Platit vám budou půl roku po načtení.

“S příchodem Omicronu vnímá část obyvatel pandemii již jako méně nebezpečnou a objevují se i hlasy o tom, že jsme na konci pandemie. To bychom si samozřejmě všichni přáli, ale podcenit koronavirus v této fázi a předčasně rezignovat na boj s ním, by se nemuselo vyplatit. Lidé by měli být zodpovědní až do konce a pro boj s Omicronem je posilující dávka očkování klíčová. Proto jsme se rozhodli motivovat k posilující dávce očkování právě v této chvíli,” říká Jan Karabina, výkonný ředitel Ulož.to cloud. Pokud se o akci chcete dozvědět další informace, mrkněte na web Ulož.to.

Jaký máte názor na novou Ulož.to akci?