YouTube Music má novou funkci u alb. Bylo na čase, Spotify ji dávno umí

Google si připravil další novinku pro uživatele streamovací služby YouTube Music. Rozhodně nejde o žádnou revoluční věc, ale mnohé fanoušky hudby jistě potěší. Nejvíce asi ty, kteří sledují moderní trendy a rádi objevují nová alba. Právě nových hudebních “desek” se novinka týká. YouTube Music totiž umožní ukládání nevydaných alb do kolekce. Ve službě se sice od počátku zobrazovala, ale nikdy nešla přidat do osobního výběru, dokud nebyla oficiálně vydaná. Teď se hudební verze YouTube zařadí třeba po bok Spotify či Apple Music, které už toto ukládání umí.

Pozitivní význam novinky je samozřejmý. Uživatelé očekávající konkrétní alba nemusejí přidání do kolekce odkládat až na moment, kdy celé vychází (a do té doby možná i zapomenout). Některé skladby z alba mohou být dokonce dostupné ještě před vydáním celé desky. A to v případě, že jde o dříve vydané singly. U nich bude fungovat ukládání i stahování. S možností ukládání nevydaných alb sice pro YouTube Music díru do světa neudělá, ale alespoň se zase o krůček přiblíží dokonalejším konkurentům.

Patříte mezi uživatele YouTube Music? Jak jste spokojení?

Zdroj: acentral