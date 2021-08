Zajímavá fáma: Účtuje Uber cestu podle procent baterie?

Používáte občas dopravní spojení poskytované službami jako je Uber? A měli jste někdy pocit, že cena za přepravu totožnou cestou má někdy dost odlišnou hodnotu? Ano, skutečně se to děje. A jedna ze zákaznic přišla se zajímavým podezřením, že s cenou souvisí hodnota nabití baterie mobilního telefonu. Obavy vycházejí z toho, že by přepravní služba mohla strategicky kasírovat více peněz od lidí, kteří v nouzi volají odvoz s téměř vybitou baterií a jsou ochotní připlatit.

I wanted to backed this up yesterday but I couldn't find the screenshots until this morning. You can see my battery is at 18% and the ride (which is normally $25-$30) is hiked up to $81. I saw it change instantly. The price dipped once I charged my phone to 25%. https://t.co/cy2S5YyTAr pic.twitter.com/ZaKpB7JZi0

— Sarah | Unfriendly Black Techie (@NerdyAndNatural) August 17, 2021