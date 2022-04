Editace příspěvků na Twitteru se vážně testuje. Vypadá takto

Ačkoli se to ještě nedávno zdálo jen jako utopická vábnička, sociální síť Twitter dost možná skutečně zavede jednu z nejžádanějších funkcí vůbec – editaci neboli úpravu tweetů. Jak se v posledních dnech ukazuje, vývojářský tým s touto možností laškuje již několik měsíců, nicméně díky nedávným aktivitám podnikatele Elona Muska ve vztahu k Twitteru se o funkci mluví mnohem hlasitěji. Mimo jiné proto, že megalomanský šéf Tesly či SpaceX, a čerstvě také minoritní akcionář Twitteru (zatím), k editaci na síti založil trochu provokativní anketu.

Výsledek hlasování hovoří celkem jasné ve prospěch zavedení této novinky, nicméně oficiální vývojářský tým se prý na žádnou anketu neohlíží. “Ano, od loňského roku na možnosti editace pracujeme. A ne, nemáme ten nápad z žádné ankety. Funkci budeme testovat v následujících měsících v rámci Twitter Blue (prémiové předplatné s dodatečnými funkcemi – pozn. red.), abychom věděli, co funguje, co nefunguje a co je možné,” vzkázal tým.

Současně s oznámením startujícího testování se vývojáři podělili také s náhledem, jak bude možnost editace konkrétně vypadat. Položka by se měla nacházet v klasické nabídce ukryté pod třemi tečkami u daného tweetu.

