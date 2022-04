Muskovy hrátky s Twitterem nekončí. Jak to pro síť dopadne?

Excentrický miliardář Elon Musk nedávno celkem nečekaně spustil další podnikatelský a obchodní kolotoč. Před pár dny oficiálně získal 9,2% podíl ve společnosti Twitter Inc. a nyní si brousí zuby dokonce na kompletní převzetí provozovatele stejnojmenné sítě. “Vzduchem” létají astronomické částky a také obavy, co se sítí bude, ať už tyto obchodní námluvy dopadnou jakkoli.

Musk před několika hodinami oznámil, že za jednu akcii Twitteru nabízí 54,20 amerických dolarů (tradičně si neodpustil narážku na symboliku 4/20), což celkově představuje sumu kolem 43 miliard dolarů (cca 965 miliard korun). Částka v tu chvíli převyšovala tržní hodnotu o téměř 40 procent.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

Známý podnikatel a šéf firem Tesla či SpaceX chce dle svých slov udělat z Twitteru lepší místo s ohledem na svobodu slova, což prý ale nebude možné, dokud nebude firma v soukromých rukou. Současné vedení veřejně obchodní společnosti bude o jeho nabídce jednat, ale už teď je téměř jisté, že jakékoli vyústění bude mít na síť velký dopad.

Pokud Musk opravdu celý Twitter získá, pravděpodobně dojde k významným změnám v pravidlech jeho fungování. Příkladem může být mazání obsahu nebo dříve diskutované právo na úpravu příspěvků. Odmítnutí nabídky může zase způsobit nepříjemný pád hodnoty akcií Twitteru.

Stejně jako se již stalo několikrát v minulosti, Muskovy “hrátky” s cennými papíry či vyjádřeními k nim by mohly i v tomto případě znamenat velké výkyvy. Pokud by nespokojeně obratem odprodal svůj současný podíl, Twitter by se velmi pravděpodobně musel poprat s propadem jejich hodnot.

Jak myslíte, že tento pokus o nákup Twitteru dopadne?

Foto: Daniel Oberhaus