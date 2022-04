Musk už Twitter částečně řídí a znovu se řeší žádaná funkce

Kolem sociální sítě Twitter se v posledních dnech dějí zajímavé věci. Nejenže je o něco více exponovaná v důsledku šíření informací z Ukrajiny, ale probíhají nemalé změny i v jejím interním fungování. Před několika málo dny bylo například odhaleno, že bezmála desetiprocentní podíl ve společnosti Twitter Inc. získal šéf společností Tesla či SpaceX Elon Musk. Jak později potvrdili další představitelé firmy, Musk je také v představenstvu a o provozu sítě (spolu)rozhoduje. I díky němu se pak začalo opětovně mluvit například o editování příspěvků.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Funkce, po které hlasitě volají velké spousty uživatelů a například na Facebooku již pěkně dlouhou dobu funguje, je zatím na této síti velké tabu. Do tohoto vosího hnízda ale ve stylu jemu vlastním píchl Musk skrze anketu, ve které se ptal, zda by lidé možnost editování uvítali. Velká většina se klaní k jejímu zavedení, nicméně na výsledku hlasování nemusí vůbec záležet a síť může v tomto ohledu zůstat netknutá další měsíce, roky, nebo taky navždy.

we are working on an edit button — Twitter (@Twitter) April 1, 2022

Dosavadní neochotu zavést tuto novinku v podstatě podtrhuje i příspěvek oficiálního Twitter účtu, který práce na možnosti upravovat tweety oznámil na apríla. Patříme mezi ty, kteří by v tom rádi viděli nejen fórek, ale zatím to moc nevypadá, že by se mělo skutečně něco měnit.

Chybí vám editace příspěvků na Twitteru?

Zdroj: pharena