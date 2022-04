Nedávno ho kritizoval, teď má Elon Musk v Twitteru podíl

Co se škádlívá, to se rádo mívá. Toto pořekadlo evidentně platí i pro šéfa společnosti Tesla Elona Muska, který nedávno pořídit za cca tři miliardy dolarů 9,2% podíl ve společnosti Twitter. Uběhlo přitom jen pár dní od chvíle, kdy známý podnikatel kritizoval provozovatele sítě za nedodržování zásad svobody projevu. Velmi zajímavým nákupem, díky kterému hodnota akcií Twitteru na burze stoupla o desítky procent, se Musk každopádně stal největším externím akcionářem této sociální sítě.

Celá situace je zvláštní i z toho důvodu, že ještě před několika týdny mluvil Musk o tom, že by chtěl založit vlastní síť, právě s důrazem na svobodu slova. Z těchto plánů možná nesešlo, ale v kontrastu s potvrzenou akvizicí by bylo zajímavé, kdyby se hned Musk do projektu pustil. Cca desetiprocentní podíl je sice s ohledem na řízení společnosti pasivní, ale i tak jde o významný zásah do obchodního obrazu Twitteru. Připomeňme, že na této síti je šéf Tesly velmi aktivní.

