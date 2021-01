Třídit oblíbené kanály na Youtube, Vám pomůže šikovná aplikace

Problém starý jako Youtube sám. Na Youbube lidé stráví desítky minut, možná i hodin denně. Množství obsahu a tvůrců se stále zvětšuje, tím pádem roste i počet kanálů, které na Youtube odebíráme. Jak ale jednoduše třídit kanály, které na Youtube odebíráte? Přece jenom v množství 50 a více odebíraných kanálu se člověk vyzná poměrně těžko. Na problém odpovídá šikovné rozšíření jménem PocketTube. Rozšíření PocketTube umožňuje vytvářet složky, do kterých můžete přidávat kanály. Jak celé rozšíření funguje?

Ze všeho nejdříve musíte rozšíření nainstalovat. PocketTube je aplikace pro různé platformy, je k dispozici pro Android, iOS, Chrome, Safari a Firefox, nainstalovat ho tedy může skoro každý uživatel. Nejjednodušší používání je na PC. Po instalaci rozšíření můžete přejít na YouTube, kde vidíte nové okno v levém postranním panelu, které říká “Group name”. Do něj napíšete název skupiny a jediné, co stačí je začít přidávat vaše oblíbené kanály do skupiny.

PocketTube: Youtube Subscription Manager Dmitry Nabok

Jak třídit kanály na Youtube, v případě, že jste na telefonu? Postup je sice trošku těžší, jde totiž přes samotnou aplikaci PockeTube, ale po čase používání si na PocketTube zvyknete. Velkou nevýhodou je ale nemožnost používání podsložek a dalších rozšíření, které jsou za měsíční předplatné od 1 do 10 dolarů (cca 21 až 210 Kč).

Youtube Subscription Manager | iOS and Android app

Kolik kanálu na Youtube odebíráte?