Torchlight: Infinite míří do bety, vypálí Diablu rybník?

Série Torchlight patří možná mezi novější soupeře legendárních her Diablo, rozhodně ji však není radno podceňovat a zejména první dva díly sklidily pozitivní reakce jak u recenzentů, tak i hráčů. Třetí díl této série sice na úspěšnou šňůru tak úplně nenavázal, nicméně jeho vydavatel rozhodně nehází ručník do ringu a se svou značkou to nově zkusí i na mobilních platformách s titulem Torchlight: Infinite.

Torchlight: Infinite nebo Diablo Immortal?

Pokusů o převedení značky Torchlight na obrazovky zařízení s Androidem a iOS zde již v průběhu let bylo více. Vzpomenout můžeme například ten z doby před 6 lety v podobě nikdy nevydané hry Torchlight: Mobile. Nicméně v případě hry Torchlight: Infinite se situace jeví více než nadějně. Dokonce se již můžete registrovat do beta testování novinky.

Torchlight: Infinite – Infinite Ember Awaits

Co se herního stylu týče, těšit se – dle očekávání – můžeme na “hack and slash” akční RPG, kde budete monstra kosit po desítkách a sbírat vybavení na každém rohu. Stále budete mít na výběr z několika postav, přičemž každá vám nabídne jiné specifické schopnosti. S levelováním vámi vybrané postavy pak budete rozvíjet příběh odehrávající se 200 let po událostech z druhého dílu Torchlight.

Zajímavé je, že titul by měl být multiplatformní, podobně jako například úspěšný Genshin Impact bychom si jej tak mohli časem zahrát nejen na smartphonech a tabletech, ale také na konzolích a počítačích. Na hru rozehranou například na PC tak můžete plynule navázat prostřednictvím svého smartphonu odkudkoli. Pokud chcete nové Torchlight: Infinite vyzkoušet již v beta verzi, můžete se zkusit registrovat na oficiálním webu hry.

Zaujal vás zatím víc Torchlight: Infinite, nebo mobilní Diablo?

