Top 10 aplikací, které Češi nejvíce stahují z Google Play: YAZIO a TikTok

Náš pravidelný seriál Top 10 aplikací, které Češi nejvíce stahují z Google Play jasně ukazuje to, co uživatele zajímá nejvíce. Po Vánocích je to třeba aplikace YAZIO, která se v našem výběru objevuje vůbec poprvé a dokáže pomoci s hubnutím. Po delší pauze se zde objevuje také TikTok nebo oficiální aplikace pro Dakar Rally 2022.

Tečka

Do aplikace Tečka si nahrajete svůj certifikát buď o vakcinaci či pro testování. Jedná se o vůbec nejstahovanější aplikaci z Google Play v Česku.

Instagram

Aplikace Instagram se stejně jako WhatsApp a Facebook Messenger dlouhodobě drží mezi nejstahovanějšími aplikacemi na Google Play. Jedna z nejpopulárnějších sociálních sítí se pravidelně aktualizuje a nabízí mnoho nových funkcí. Nezdá se to, ale rozdíl mezi Instagramem před dvěma lety a nyní je obrovský. Věřte nám, že tu starší verzi byste nechtěli používat.

Skener QR a čárových kódů

Alternativa k aplikaci Čtečka QR a čárových kódů (česky), která o sobě navíc tvrdí, že je ze všech nejrychlejší

QR & Barcode Scanner Gamma Play

WhatsApp

Lidé stále hledají nové alternativy ke zmíněnému Messengeru nebo ke klasickým SMS zprávám, které už dnes prostě neletí. Tou nejoblíbenější je WhatsApp (rovněž patří pod Meta), která spojuje lidi pomocí telefonního čísla. Stále častěji ji pro komunikaci využívají i firmy.

TikTok

Stále populárnější sociální síť TikTok se zaměřuje na krátká videa. Kromě toho, že zde najdeme spoustu zajímavého obsahu (ano, je třeba filtrovat hlouposti) se sem začínají přesouvat i velcí YouTubeři a osobnosti. Jeden z příkladů, že se dá na TikTok publikovat i seriózní obsah je například Petr Mára.

YAZIO pro půst a stravování

Aplikace YAZIO slouží jako deník vašeho denního příjmu potravy. Zároveň v ní můžete sledovat své aktivity a vyzkoušet tak hubnutí jiným způsobem.

YAZIO pro půst a stravování YAZIO

čTečka

čTečka je aktuálně druhou nejstahovanější českou aplikací na Google Play. Jedná se o digitální COVID certifikát, který využívá technické standardy EU a je určen k prokázání zdravotního stavu. Tuto variantu budou používat ti, kteří potřebují ověřit zdravotní stav.

Netflix

Pokud vás nebaví neustále koukat na televizi a zároveň milujete kvalitní filmy a seriály, rozhodně vyzkoušejte Netflix. Můžete si dokonce vybrat z našeho článku o těch nejlepších Netflix seriálech. Předplatné není nijak drastické. Doporučujeme program Standard (259 Kč), který podporuje HD rozlišení. Naopak pokud milujete detaily a máte 4K televizi/monitor, jděte do programu Premium (319 Kč).

Dakar Rally 2022

Oficiální aplikace Dakar Rally 2022, kde se můžete dozvědět spoustu zákulisních informací, výsledků a spoustu dalšího. Uživatelé si však stěžují na to, že ji nelze přepnout do angličtiny, což snad vydavatel brzy napraví.

Zásilkovna

Zásilkovna je skvělá aplikace, která usnadňuje život. Nemusíte nic papírovat, vyplňovat nejrůznější formuláře a dokonce ani tisknout štítky. Pomocí mobilní aplikace díky službě Mezi Námi odešlete zásilku takřka okamžitě. Stačí pouze zadat kód, který jste obdrželi od daného e-shopu. Navíc budete díky funkci trackování přesně vědět, kde se vaše zásilka aktuálně nachází. Jakmile bude zásilka připravena, dostanete notifikaci. Sami aplikaci nějaký čas používáme a nemůžeme si ji vynachválit.

Zásilkovna - Posílejte zásilky bez front a levněji Zásilkovna s.r.o.

