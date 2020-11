Legendární bojovnice Lara Croft se brzy vrátí na displeje mobilních telefonů v nové hře. Za posledních více než 20 let jsme ji měli možnost vidět již v bezpočtu filmů a her. Svoje fanoušky si jistě najde i mobilní hra Tomb Raider Reloaded. Kdy se hry dočkáme a pro jaký model zpoplatnění se vývojář rozhodl?

Studio Emerald City Games oznámilo vývoj dalšího pokračování dobrodružství Lary Croft. Tuto vnadnou bojovnici vídáme v mnoha hrách a filmech už neuvěřitelných 24let. První hra Tomb Raider totiž vyšla již v roce 1996. Připravovaná hra Tomb Raider Reloaded bude očividně stylizovaná v poutavé kreslené grafice. Vydavatelství Square Enix oznámilo, že hra bude volně ke stažení, ale bude obsahovat mikrotransakce. V případě typu hry, jakou je Tomb Raider bude nejspíš hodně záležet, jak citlivě se mikroplatby podaří vývojářům do hry implementovat.

Tomb Raider Reloaded | Teaser Trailer

Poslední mobilní počin ze série Tomb Raider se jmenuje Lara Croft GO. Jedná se sice o hru starou již zhruba pět let, ale na Play Store má hodnocení 4,6 hvězdičky (přes milión stažení) a to přesto, že se jedná o placenou aplikaci. Co do vizuální stránky je Tomb Raider Reloaded očividně mnohem ambicióznější, takže bude zajímavé sledovat, jestli uspěje alespoň tak jako jeho předchůdce. Fanoušci Lary Croft by se měli dočkat vydání nového Tomb Raideru v průběhu roku 2021.

