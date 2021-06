Konec. Bulánci 2.0 vybrali na Startovači ohromný balík peněz

Bulánci, peřím vycpaní hrdinové z notoricky známé české střílečky, se postarali o rekordní úspěch na crowdfundingovém serveru Startovač. Poté, co v polovině května autoři této hry vyhlásili sbírku na vývoj verze 2.0, se začaly dít velké věci. Ještě v den zahájení kampaně už mělo pokračování titulu, který letos slaví dvacet let od původního vydání, na svém kontě milion korun. Tedy dvojnásobek cílové částky. Po pár dnech už jsme mohli psát o příspěvku ve výši přes čtyři miliony, přičemž do konce projektu stále zbývalo ještě několik dní. A bylo tedy jasné, že jde o útok na nejeden rekord v historii portálu Startovač. Nakonec padl ten nejvýznamnější s nápisem “vybráno”.

Bulánci 2.0 (resp. jejich vývojáři) nakonec získali od dárců neskutečných 7 308 770 Kč, což je 1461 % z původně požadované sumy. Celková vybraná částka je s přehledem o více než dva miliony korun na špici tamní síně slávy. Procentuální “převis” je třetí nejvyšší.

Hra, která byla ikonická pro dobu zavádění hodin informatiky ve školách, dokázala po dvaceti letech probudit nostalgii v opravdu velkém stylu. Rekord měla v “kapse” s velkým časovým předstihem. O silnou poslední vlnu se postaralo přidání jedné z nejžádanějších odměn. Totiž reálných polštářů vyrobených ve stylu herních “postav”. Připomeňme, že hra vyjde i na mobily a díky překročení hranice tří milionů korun v příspěvcích se dočkáme i multiplayeru mezi platformami. Moc se těšíme!

Také jste přispěli? Kolik a s jakou odměnou?

Zdroj: Startovač