Studio Square Enix, které má v Google Play tituly jako Hitman Go, Deus Ex Go, Life is Strange či Arkanoid vs Space Invaders dnes spustila skvělou akci. Skvělá hra Lara Croft Go, která normálně vyjde na 180 Kč je totiž nyní k dispozici zdarma a to po dobu sedmi dnů.

Hra získala mnoho herních ocenění a i přesto, že je stará už pět let se jedná o skvělou záležitost. S Larou strávíme spoustu času a to ať řešením logických puzzle úkolů či průzkumu poměrně rozlehlých lokací. Pokud patříte mezi fanoušky Lary, je alespoň vyzkoušení tohoto kousku povinností. A pokud ne, stejně ji vyzkoušejte.

Ve hře je dostupných celkem šest různých kapitol. V nich se nachází celkem 101 úrovní, takže máte o pořádnou porci zábavy postaráno. Jedná se vůbec o jednu z nejznámějších logických her na Android a tak by vám rozhodně neměla uniknout. Navíc nyní, když je zdarma.

Hráli jste někdy Lara Croft GO?

Zdroj: Google Play