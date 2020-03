Zatímco telefony se systémem Android 10 využívají tmavý režim v Google Play již několik měsíců ho Google konečně přináší do telefonů se staršími Android systémy. Společnost na Twitteru publikovala příspěvek, ve kterém tuto skutečnost oznamuje.

Aby mohli uživatelé využít tmavý režim, stačí jednoduše přejít do nabídky nastavení, kde je nová sekce Téma. Odtud lze snadno přepínat mezi světlým, tmavým a automatickým režimem. Ten bude zobrazovat barvy dle vašeho aktuálního nastavení v celém systému.

📢📢 #DarkTheme on Google Play is now available on any @Android device! Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd

— Google Play (@GooglePlay) March 11, 2020