Vývojář TJ Gardner si už vydělal přes osm milionů korun

Tvoří hry, které jsou v podstatě úplně o ničem a zabere mu to klidně půl hodiny

Přesto si ale našly desetitisíce zájemců. Jak je to možné?

Zatímco mnozí potřebují léta práce, aby se dostali k vysněným penězům, jiným stačí pouze brilantní nápad a chvilka času. Důkazem toho je vývojář TJ Gardner. Ten tvoří na první pohled úplně zbytečné videohry, ale přesto si je dohromady koupilo už více než 120 tisíc majitelů konzolí PlayStation. Jak je to ale možné?

TJ Gardner stojí za sérií „Stroke“ hříček se zvířátky, které jsou de facto úplně o ničem. Tvorba prvního titulu mu zabrala přibližně sedm až osm hodin, což je ve srovnání s klasickými, serióznějšími hrami zcela zanedbatelné množství času, ale u následujících výtvorů, kupříkladu Stroke The Beaver, dle vlastních slov strávil zhruba půl hodiny.

A o co tedy v jednotlivých hrách vlastně jde? Inu, princip je více než prostý a neustále se opakuje. Jediné, co se střídají, jsou samotná zvířata – jednou v titulu figuruje pes, podruhé kočka, pak zase bobr, jindy třeba ryba. Cílem je daného tvora pohladit, což se vám povede pouhým zmáčknutím tlačítka X na ovladači. V reakci na každé stisknutí zvíře krátce problikne a takhle můžete pokračovat v podstatě donekonečna.

Proč by to ale někdo vůbec dělal? Desetitisíce hráčů, kteří si hry od Gardnera zakoupili za necelou stokorunu, se s nejvyšší pravděpodobností honí za trofejemi do PlayStation Network. K tomu, abyste získali bronzovou, totiž stačí tlačítko zmáčknout 25krát, na vytouženou platinu pak budete muset uhodit Xko 2000krát. To se může zdát jako velké číslo, ale ve skutečnosti je pravdou opak.

Jak informoval list The Guardian, vývojář si mohl tvorbou těchhle „nesmyslů“ vydělat už necelých 280 tisíc liber, což v přepočtu činí téměř 8,3 milionu Kč. Jeho díla přitom nemají vůbec žádné animace, příběh, pořádnou náplň… no prostě nic. Jen tmavě modré pozadí a obrázek zvířete stažený z internetu.

Sbíráte trofeje nebo achievementy ve hrách?

Zdroj: The Guardian