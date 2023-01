5 tipů na zboží z Číny: ZigBee smart prvky do domácnosti

Vítejte u dalších tipů na zajímavé zboží z obchodů na AliExpressu. Dnešní vydání je věnované smart produktům, které doslova propojuje komunikační a ovládací ZigBee. Ať už doma máte potřebnou “bránu” pro tuto síť, nebo ji teprve pořídíte (doporučit můžeme třeba tu z LIDLu, jelikož je univerzální), můžete zde najít inspiraci pro kompatibilní zařízení, která váš domov učiní chytřejším.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Termostatická hlavice MOES

Začneme u zařízení, které dost možná oceníte v dnešní době úplně nejvíc. Termostatická hlavice má za úkol nastavovat a kontrolovat teplotu u konkrétního radiátoru. Samozřejmostí je možnost napojení na aplikaci a různé automatizace a programování. Vybírat můžete ze dvou barev a mnohé potěší i elegantní tvar.

Cena: 850 Kč

Chytré stropní světlo Gleco

Šikovné RGB či bílé osvětlení, které se hodí do místnosti do cca 15 metrů čtverečních. Teplotu bílé je možné volit od 2 700 do 6 000 kelvinů a barevná škála dosahuje hodnoty přes 85 CRI. Na výběr jsou dvě barevné verze rámečku (černá a bílá) a můžete se i rozhodnout, jestli v balení chcete i fyzický dálkový ovladač.

Cena: od 940 Kč

Chytrý vypínač

Nejen světla, ale i další zařízení, automatizace nebo scény v chytré domácnosti nemusíte nutně ovládat jen mobilním telefonem nebo nějakým malým tlačítkem, ale můžete si k tomu účelu rovnou nainstalovat na stěnu kombinované vypínače. V tomto případě dle libosti od jednoho až po čtyři na jednom panelu.

Cena: od 370 Kč

Chytré jističe

Jestliže chcete jít v systému ovládání a kontrolování chytré domácnosti co nejvíce k “jádru” fungování, můžete například vyměnit (nebo možná lépe “si nechat vyměnit”) také klasické jističe za chytré. Na rozdíl od chytrých zásuvek tak můžete mít okamžitý přehled o spotřebě celé domácnosti, nikoli jen o různých částech. Černý jistič z této nabídky má i měření spotřeby.

Cena: od 500 Kč

Teploměr a vlhkoměr

Řídit například zmíněné termostatické hlavice nebo naopak větrání či zvlhčování vzduchu můžete buď časově, pocitově, nebo tyto procesy zautomatizovat na základě teploty či vlhkosti. Přesně k tomu možná budete potřebovat tohoto malého pomocníka. Nebo víc.

Cena: 210 Kč

