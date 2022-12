5 tipů na zboží z Číny: Šikovné příslušenství nejen pro lyžaře

Vítejte u dalšího vydání tipů na zajímavé zboží z AliExpressu. Objednávání dárků přes toto tržiště už je pro letošek passé, ale můžeme se vrhnout na další tematické nakupování. Dnešních tipy jsou věnované zejména lyžařům a snowboardistům, kteří by možná něčím zajímavým rádi obohatili své vybavení.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Akční kamera AXNEN H9R / H9

Jeden z nejprodávanějších a nejoblíbenějších modelů na celém AliExpressu. Za příjemnou cenu nabízí natáčení ve 4K při 30 FPS, přímé Wi-Fi připojení nebo možnost ovládání dálkovým ovladačem. Ten je součástí verze R. Na výběr je několik sad.

Cena: od 1 030 Kč

Vyhřívané rukavice LoogDeel

Nezahřívají vás vaše současné rukavice dostatečně? Tak to si buď kupte nějaké silnější či z kvalitnějšího materiálu, nebo můžete vyzkoušet tyto. Mají baterii a topné tělísko. Při nastavení teploty od 40 do 45 °C vydrží topit až sedm hodin. Ve škále od 50 do 55 °C jsou to asi dvě hodiny.

Cena: 640 Kč

Sluchátka s mikrofonem do helmy

Pokud si nechcete do uší dávat rovnou bezdrátové špunty, můžete sluchátky vybavit vaši helmu. Tato sada obsahuje dva samostatné reproduktory a navíc i mikrofon. Hodí se jak do helmy k lyžím či prknu, tak i pro motorkáře.

Cena: 420 Kč

Skládací selfie tyč a stativ

Co by to bylo za radovánky, kdyby se při nich nepořídilo několik fotek ze stativu či selfíček? Focení si můžete zpříjemnit tímto šikovným teleskopickým stativem, který se hravě vejde i do kapsy.

Cena: 260 Kč

Bluetooh tracker Nut Mini

Telefon, klíče, skipas, hůlky, brýle… nebo při nejhorším třeba i dítě. To všechno je možné na sjezdovce ztratit či o tom ztratit přehled. Preventivním řešením může být vybavení cenností Bluetooh trackerem, který se dá nejen najít telefonem, ale navíc po ztrátě spojení umí i nahlas pískat.

5 tipů na zboží z Číny: Xiaomi “foto” deštník a jiné šílenosti čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Cena: 230 Kč

