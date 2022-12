5 tipů na zboží z Číny: Dárky, které (snad) stihnou dorazit

Vítejte u dalšího vydání tipů na zajímavé produkty z čínských obchodů na AliExpressu. Myslíte, že už je pozdě objednat na tomto tržišti vánoční dárky? Ruku do ohně za obchody a doručovatele nedáme, nicméně následujících pět tipů má u dopravy zaručeno doručení maximálně do 15 dní. Takže pokud se vám něco zalíbí, můžete to ještě zkusit…

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Chytrá domácí kamera IMOU Ranger 2C

Smart sledování pohybu, 360° otáčení, obousměrné audio, detekce člověka, noční vidění nebo upozornění na zachycení zvuku, což se hodí jako náhrada za chůvičku. To jsou vlastnosti kamerky IMOU Ranger 2C, kterou můžete mít za uvedenou cenu i s 32GB kartou.

Cena: 870 Kč

Herní sluchátka Oneodio A71

Jeden z nejoblíbenějších herních modelů od prověřené značky Oneodio. Mají frekvenční rozsah 20 Hz – 20 KHz, 40mm měniče a několik možností kabelového připojení. U verze s mikrofonem je možné vybrat i doručení do sedmi dní. Sluchátka vyjdou o něco levněji než v ČR.

Cena: od 680 Kč

Foto stativ Zomei Q111

Teleskopická trojnožka osvědčeného výrobce, který se přesně na foto příslušenství specializuje. Maximální výška je 145 centimetrů. Vybírat můžete hned z pěti barevných variant. U všech je sedmidenní doručení.

Cena: 940 Kč

Chytré RGB LED šestiúhelníky

Parádní dekorativní osvětlení nejen do dětského pokoje nebo herny. Na výběr je několik sad dle počtu kusů a rovněž konektivita přes Bluetooth nebo Wi-Fi. Jsou skladem ve Francii.

Cena: od 560 Kč

Sinovan auto na dálkové ovládání

Velmi dobře hodnocené značkové autíčko, jehož maximální rychlost je 20 km/h. Baterie vydrží na jedno nabití asi dvacet minut. Na výběr jsou v tuto chvíli dvě barvy.

Cena: 750 Kč

Cena: 750 Kč

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

