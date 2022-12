5 tipů na zboží z Číny: Dárky, které (snad) ještě dorazí včas

Jsme tu s dalšími tipy na zajímavé zboží z obchodů na AliExpressu. Vánoce jsou v podstatě za rohem (víkendem), ale stále máte možnost nakoupit na tomto čínském portálu nějaké dárky. Našli jsme pro vás pět produktů, které jsou v evropských skladech a je u nich garantováno doručení do pěti pracovních dní. Takže by to s nimi mohl Ježíšek stihnout…

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Bluetooth reproduktor Anker Soundcore 2

Bývá v akci i o pár stovek levnější, ale pokud se poohlížíte po malém reproduktoru, neprohloupíte. Jde o jeden z nejoblíbenějších modelů na celém AliExpressu. V Česku se prodává také, ale ne za takto nízkou cenu. Dodání do pěti dní je u modré varianty.

Cena: 1 200 Kč

Závěsný organizér do auta

Telefon, tablet se seriály, filmy či hrami, svačina, krabička s kapesníky, deštník a dvě lahve s nápoji. To všechno dokáže pojmout tento koženkový organizér, který se zavěšuje na přední sedadlo v autě. Rychlé doručení je u černé varianty.

Cena: 480 Kč

Herní klávesnice Machenike K7

Klávesnice pro hráče, u které jsou na výběr dva druhy zdvihu (1,5 a 2,4 mm), tlakové odezvy (80 a 60 g), podsvícení (RGB a IceBlue) i konektivity (kabel a Bluetooth). Do pěti dní by měly dorazit všechny varianty.

Cena: od 1 400 Kč

Chytré stropní kruhové LED světlo

Minimalistické a elegantní osvětlení s tenkým kovovým rámečkem v bílém či černém provedení. Můžete vybírat z několika průměrů a výkonů LEDek. U všech modelů je možnost ovládání přes Tuya či podobné aplikace. Rychlé dodání najdete u několika verzí.

Cena: od 460 Kč

MP3 přehrávač (primárně) pro sportovce

Poslech hudby při běhání či jiné sportovní aktivitě je velmi oblíbený, nicméně ne všem vyhovuje tahat s sebou mobil jako audio zdroj. Pokud není k dispozici úložiště třeba v hodinkách, může se hodit podobný základní mp3 přehrávač. Má interní 8GB paměť a rozšířit se dá o dalších 64 GB. Připojení je možné přes jack i Bluetooth 4.0 a přítomen je i FM přijímač. Na pětidenní dodání si můžete přepnout u typu dopravy.

5 tipů na zboží z Číny: Dárky, které (snad) stihnou dorazit čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Cena: 990 Kč

Odkazy Některé odkazy do obchodů mohou obsahovat tzv. affiliate parametr, díky kterému získá redakce malý zlomek z prodejní ceny. Finální částku ovšem takový odkaz neovlivňuje a produkty v žádném případě nejsou vybírány dle výše provize. Nákupem přes tyto odkazy podporujete provoz Světa Androida. Děkujeme za pochopení.

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

Pošlete nám vaše tipy! Pokud máte dobrou zkušenost s produktem, který jste pořídili na AliExpressu a který byste chtěli doporučit ostatním, neváhejte nám o něm napsat do komentáře.

Zaujaly vás dnešní tipy? Mrkněte i na starší díly našeho seriálu:

Kolik dárků už jste objednali na AliExpressu?