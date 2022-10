5 tipů na zboží z Číny: Xiaomi “foto” deštník a jiné šílenosti

Vítejte u dalších tipů na zajímavé zboží z obchodů na AliExpressu. Pokud na toto či jiné čínské tržiště alespoň jednou za čas zavítáte, určitě vás frnkly do nosu produkty, u jejichž vzhledu či účelu vám naskočil na tváři úsměv či naopak údiv. Ano, šíleností je v nabídce opravdu hodně. Normálně je zvykem se jim vyhnout, ale my jim věnujeme dnešní vydání tipů. Aby to dávalo trochu smysl, mají souvislost s chytrostí nebo alespoň elektronikou. A kdo ví, třeba pro někoho z vás některý produkt bude nakonec i praktický.

Xiaomi “foto” deštník

Hned první produkt je tak trochu chyták. Nejenom v tom, že ve skutečnosti neobsahuje fotoaparáty a ještě se přitom trochu naváží do firmy Apple (i když to může být opravdu i dobře míněná poklona), ale nejde zas až o takový nesmysl. V rukojeti tohoto deštníku se nacházejí zdánlivé čočky fotoaparátů z iPhonu, ale jde o LED diody, které mohou zajistit bezpečnější chůzi ve tmě.

Cena: 1 070 Kč

Automatický elektronický podavač párátek

Jasně. Párátka, která si dáváme do úst, by měla být dokonale čistá. Hlavně v době, kdy stále řádí koronavirus a další neřádi. Ale že by se třeba u někoho doma v jídelně uchytil automatický podavač pro bezdotykové uchopení? No… nevíme.

Cena: 400 Kč

Krabička k ničemu

Doslova “useless box” je legendou v oboru tzv. nahovnysmu (pardon za ten výraz). Přepnete páčku, z krabičky se vynoří robotický prst, přepne páčku a… to je vše. Super, ne? Za tu cenu…

Cena: 410 Kč

Pánvice jako obal na iPhone

Opět humor namířený na jablečné telefony. Ale my jsme to nevymysleli, jen jsme to náhodou potkali. iPhone všech možných generací si můžete i s foto modulem připnout jako součást pánvice na smažení. Jestli si na tomto uděláte doma vajíčka, určitě nám nezapomeňte poslat fotky a videa.

Cena: 330 Kč

Hodinky se zapalovačem

Copak vodotrysk. V jednadvacátém století by měl chtít každý v hodinkách zapalovač. Ano, i tady se můžeme dohadovat o tom, že jde vlastně o praktickou věc, ale ve své podstatě je to extra podivnost.

Cena: od 630 Kč

