5 tipů na zboží z Číny: Top Android tablety z AliExpressu

Jsme tu s dalšími tipy na zajímavé zboží z obchodů na online tržišti AliExpress. Tentokrát jsme se tam vydali najít Android tablety, které mají velké množství objednávek a současně co nejvyšší hodnocení od zákazníků. Jistě, není to úplná záruka toho nejkvalitnějšího, ale jakousi představu o TOP nabídce to vytváří. Tak se pojďme podívat…

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Lenovo (Xiaoxin) Pad 2022

5 300 objednávek / 4,9 hvězdičky

10,6″ 2K displej

Android 12

čipset Qualcomm Snapdragon 680

7 700mAh baterie

Wi-Fi, Bluetooth

paměťové varianty 4/64 a 6/128 GB

V první pětici se původně objevil ještě i ve své loňské variantě P11, která už ale není úplně výhodná. Tu jsme vyměnili za tablet na šestém místě.

Cena: od 5 500 Kč

Blackview Tab 13

3 070 objednávek / 4,9 hvězdičky

10,1″ FHD+ displej

Android 12

čipset MediaTek Helio G85

7 280mAh baterie

Wi-Fi, Bluetooth, dual SIM (SIMO internet)

paměti 6/128 GB

Cena: 5 070 Kč

CHUWI HiPad X

1 800 objednávek / 4,8 hvězdičky

10,1″ FHD+ displej

Android 11

čipset Unisoc T618

7 280mAh baterie

Wi-Fi, Bluetooth, dual SIM

paměti 6/128 GB

Cena: 4 000 Kč

BDF M107 2022

1 020 objednávek / 4,7 hvězdičky

10,1″ HD displej

Android 10

čipset Mediatek Helio P22

5 000mAh baterie

Wi-Fi, Bluetooth, dual SIM

paměti 4/64 GB

Cena: 3 400 Kč

ALLDOCUBE kPad

850 objednávek / 4,9 hvězdičky

10,4″ 2K displej

Android 11

čipset Unisoc T610

6 000mAh baterie

Wi-Fi, Bluetooth, dual SIM

paměti 4/64 GB

Cena: 4 600 Kč

