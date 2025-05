Tipy z Číny: Kapesní retro konzole spustí hry (téměř) z čehokoliv a stojí pár korun!

V dnešním pokračování našeho oblíbeného seriálu Tipy z Číny se podíváme na fascinující svět přenosných retro herních konzolí. Jde o kategorii zařízení, která v posledních letech zažívá nečekaný boom. Důvod je jednoduchý – díky výkonnějším a dostupnějším komponentům lze dnes vyrobit kapesní konzoli, která hravě zvládne emulovat hry od klasického Game Boy až po PlayStationu nebo Nintendo 64.

Jak je to vlastně s legalitou retro her a emulace?

Než se pustíme do představení konkrétních zařízení, pojďme si vyjasnit jednu důležitou otázku – legalitu těchto zařízení a her, které obsahují. Situace je poměrně komplikovaná a liší se podle jurisdikce, ale pokusím se ji zjednodušit.

Samotná technologie emulace (tedy software, který simuluje hardware jiné konzole) je zcela legální. Problematické jsou ovšem ROM soubory – digitální kopie původních her. Ty jsou chráněny autorským právem, které ve většině zemí platí 70 let od smrti autora nebo 50-95 let od zveřejnění díla (u firemních děl).

Čínští výrobci retro konzolí zpravidla dodávají zařízení s předinstalovanými emulátory a tisíci hrami, přičemž nemají licenci od původních vydavatelů. Z pohledu západního práva jde tedy o šedou zónu. Jako spotřebitel nejste obvykle právně odpovědný za nákup takové konzole pro osobní použití, ale je dobré o této situaci vědět.

Existují však i legitimní způsoby hraní retro her. Například vytvoření zálohy her, které jste si legálně zakoupili (tzv. osobní zálohy), je v některých zemích povoleno. Mnozí výrobci také dodávají konzole i bez her, kdy si uživatel může nahrát vlastní obsah. Některé emulátory pak dokonce dokáží načíst originální ROM obrazy pouze když máte u sebe originální hru nebo paměťovou kartu, což už je zcela legální způsob užití.

R36S – kapesní retro herní stanice s otevřeným systémem

První konzole, kterou si představíme, přichází od značky BOYHOM s označením R36S. Je to nástupce oblíbeného modelu R35S a patří mezi nejdostupnější zařízení ve své kategorii. Za cenu kolem 900 korun získáte kompaktní herní stanici s 3,5palcovým IPS displejem a systémem na bázi Linuxu.

To, co R36S odlišuje od mnohých konkurentů, je její otevřenost – jak naznačuje i označení „Open Source“ v názvu. Díky tomu si můžete upravit a přizpůsobit systém podle vlastních představ, instalovat různé emulátory a experimentovat s alternativními firmwary. Pro ty méně technicky zdatné je ale konzole připravena fungovat hned po vybalení, obvykle s předinstalovanými tisíci retro hrami.

Samotný hardware není nijak oslnivý, ale na emulaci starších konzolí jako NES, SNES, Game Boy nebo SEGA MegaDrive/Genesis naprosto dostačuje. Dokonce zvládne i některé tituly z PlayStation 1. K dispozici je kompletní sada ovládacích prvků včetně d-padu, čtyř akčních tlačítek, dvou postranních tlačítek a analogového joysticku.

Díky kompaktním rozměrům se R36S snadno vejde do kapsy a na jedno nabití vydrží kolem 4-6 hodin hraní.

Cena: 913 Kč

Trimui Smart Pro – stylová alternativa k Nintendo Switch Lite

Pokud jste ochotni investovat o něco více, Trimui Smart Pro nabízí výrazně lepší herní zážitek. S téměř 5palcovým IPS displejem s rozlišením 1280 × 720 pixelů, elegantním designem a dvojicí analogových joysticků se jedná o konzoli, která se inspiruje moderními handheldy jako Nintendo Switch Lite.

Pod kapotou najdeme procesor Allwinner A133P s taktem 1,8 GHz, grafiku PowerVR GE8300 a 1 GB operační paměti. Úložný prostor 8 GB lze rozšířit pomocí microSD karty až na 1 TB.

Potěší také kvalitní výbava včetně stereo reproduktorů, 3,5mm audio jacku, Wi-Fi a Bluetooth připojení a 5000mAh baterie, která poskytuje až 6 hodin hraní. Díky podpoře síťového hraní můžete některé tituly hrát i s přáteli, což je funkce, kterou levnější modely nenabízejí.

Zajímavým bonusem jsou RGB podsvícené joysticky, které dodávají konzoli moderní vzhled, a také možnost připojení externího gamepadu přes USB-C port. Systém Trimui UI je uživatelsky přívětivý a kromě emulátorů nabízí i několik užitečných aplikací včetně multimediálního přehrávače.

Z recenzí uživatelů vyplývá, že konzole nabízí výborný poměr cena/výkon, zejména pokud se vám podaří ulovit ji v některé z častých slevových akcí. Pochvalují si především kvalitu displeje a ergonomii, která umožňuje pohodlné hraní i několik hodin v kuse.

Cena: 1 801 Kč

ANBERNIC RG35XXSP – véčková nostalgie inspirovaná Game Boy Advance SP

Pro milovníky klasického designu Nintendo Game Boy Advance SP přichází ANBERNIC s modelem RG35XXSP. Tento výrobce patří mezi etablované značky v oblasti retro konzolí a nabízí zařízení s výborným zpracováním a kvalitními komponenty.

RG35XXSP zachovává ikonický véčkový design s 3,5palcovým IPS displejem (640 × 480 pixelů) a plnou laminací pro lepší barevné podání. Pod kapotou najdeme čtyřjádrový procesor H700 s taktem 1,5 GHz, dvoujádrovou grafiku Mali-G31 MP2 a 1 GB operační paměti. To poskytuje dostatečný výkon pro plynulou emulaci klasických systémů až po PlayStation 1 nebo Nintendo 64.

Konzole nabízí i několik moderních vymožeností – podporu 5GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.2 a dokonce i možnost připojení k televizi přes mini-HDMI. Zajímavou funkcí je hallův magnetický senzor, který automaticky uspí zařízení při zavření a probudí ho při otevření.

Polykarbonátové tělo je dostupné v několika atraktivních variantách včetně průhledných verzí, které odhalují vnitřní komponenty – podobně jako speciální edice herních konzolí z 90. let. Baterie s kapacitou 3 300 mAh nabízí přibližně 8 hodin hraní, což je na takto kompaktní zařízení velmi slušná hodnota.

Kromě hraní retro her nabízí RG35XXSP i další funkce jako přehrávání videa (podporuje formáty jako MP4, MKV, AVI), hudby (MP3, FLAC, WAV) nebo čtení e-knih. Díky dvěma slotům na microSD karty můžete mít oddělený systém a herní data nebo použít druhou kartu jako rozšíření úložiště až na 512 GB.

Cena: 1 633 Kč

ANBERNIC RG40XX H – prémiová volba s větším displejem

Poslední konzole v našem přehledu je určena náročnějším uživatelům. ANBERNIC RG40XX H představuje vrchol nabídky této značky a nabízí kombinaci výkonného hardwaru, kvalitního displeje a prémiového zpracování.

Základ tvoří 4palcový IPS displej s ideálním poměrem stran 4:3 pro retro hry. V kombinaci s 64bitovým procesorem a optimalizovaným Linuxovým systémem dokáže tato konzole bez problémů emulovat i náročnější systémy včetně Dreamcastu, PlayStation Portable nebo Nintendo DS s plynulým chodem.

Ovládací prvky konzole zahrnují kvalitní d-pad, tlačítka s příjemnou odezvou a dva analogové joysticky – vše rozmístěné ergonomicky celkem slušně. Tělo z ABS plastu je dostupné v několika barevných variantách včetně černé, šedé a modré.

K moderním funkcím patří podpora 5GHz Wi-Fi, Bluetooth pro připojení bezdrátových ovladačů a výstup na televizi přes HDMI. Velkou výhodou je také možnost hraní multiplayerových her, a to jak lokálně (připojením externího ovladače), tak online přes Wi-Fi.

Cena: 1 867 Kč

Který model si vybrat? Záleží na vašich preferencích

Pokud jste naprostý začátečník v oblasti retro her a chcete si jen nostalgicky zavzpomínat na tituly svého dětství, R36S je skvělou volbou – je cenově dostupná a zvládne většinu klasických 8 a 16bitových her. Pro ty, kdo hledají modernější design a chtějí hrát i novější tituly jako PSP nebo Nintendo 64, bude lepší sáhnout po Trimui Smart Pro.

Milovníci klasického designu a kompaktnosti ocení ANBERNIC RG35XXSP s véčkovým provedením. A pokud patříte mezi náročnější uživatele, kteří plánují konzoli používat jako hlavní herní zařízení na cesty, ANBERNIC RG40XX H se svým větším displejem a výkonnějším hardwarem bude tou pravou volbou.

Všechny zmíněné konzole se dodávají buď s čistým systémem, kam si můžete nahrát vlastní hry, nebo s předinstalovanými tisíci tituly, jejichž legalita je diskutabilní. Pokud chcete jít zcela legální cestou, doporučuji pořídit čistou verzi a nahrát si pouze hry, které vlastníte v originální podobě.

