Xbox plánuje novou kapesní konzoli, PlayStation zase limitovanou edici ovladačů. Podívejte se

Xbox a PlayStation jsou velkými rivaly a neustále se snaží přitáhnout k sobě hráče s pomocí technologických novinek nebo limitovaných edicí svých zařízení. I teď obě společnosti svádí pomyslný souboj díky svým horkým novinkám, jimiž si ale do zelí nepolezou.

Nejprve se zaměřme na PlayStation, který slavnostně oznámil vydání limitované edice ovladačů DualSense s motivy ze hry The Last of Us. Do prodeje se dostanou 10. dubna 2025, tedy těsně před premiérou druhé řady seriálu Last of Us na platformě Max. Pokud upřednostňujete spíš hru, nemělo by vám uniknout, že 3. dubna bude mít premiéru remasterovaná verze The Last of Us: Part II pro PC.

Ovladač na PlayStation nese prvky a ikony ze hry, je v černobílém provedení a velmi výrazně z něj vystupují znaky Světlonošů, můry a vlčí hlavy. Jeho cena ale nebude nízká. Podle lokality je stanovena na: 84,99 dolarů, 84,99 eur nebo 74,99 liber (asi 2 100 Kč). Předobjednávky startují už 14. března od 10 hodin místního času na webu PlayStationu.

Kapesní konzole od Xboxu

Ještě zajímavější je chystaná novinka od Xboxu, která není jen ovladačem, nýbrž kapesní konzolí. Zařízení s kódovým označením Keenan na první pohled hodně připomíná Nintendo Switch. Zajímavé je, že ho nebude vyrábět přímo Microsoft (který vlastní Xbox), nýbrž tuto práci svěří externí firmě. Což ale v tomto oboru není ničím neobvyklým.

O kapesní konzoli se toho zatím příliš neví, a známý není ani její vzhled. Ale podle spekulací na ní bude dostupný Game Pass a Microsoft Store, plus budou mít uživatelé možnost nainstalovat si třeba i konkurenční Steam. Uvnitř by se měl ukrývat operační systém Windows a mělo by jít o zcela samostatné zařízení ve stylu kapesního počítače.

Dost možná se tak Microsoft snaží konkurovat i společnosti Lenovo, která nedávno představila podobnou konzoli s názvem Legion Go. Do prodeje by se tahle nová hračka mohla dostat do konce letošního roku.

Zároveň se proslýchá, že Xbox pracuje i na zbrusu nové klasické konzoli. S jejím uvedením se ale počítá až na rok 2027 a Microsoft kolem ní zatím dělá hodně tajností. Rozhodně ale asi bude o co stát.

Co si myslíte o chystaných novinkách Xboxu a PlayStationu?

Zdroj: PlayStation, Windows Central, Freepik