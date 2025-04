Tohle změří síly se Steam Deckem a Switchem! Sony tajně vyvíjí kapesní PlayStation 6

Tak se nám to zase pěkně rozjíždí. Zatímco Sony pořád oficiálně nepotvrdilo ani základní PlayStation 6, zákulisní drby naznačují, že vedle klasické konzole prý vzniká i její přenosná verze. Nedivím se – když se podíváte na úspěch Steam Decku a dalších handheldů, bylo jen otázkou času, kdy se japonský gigant pokusí znovu proniknout do kapesního segmentu. A pokud se potvrdí nejnovější úniky, půjde o pořádně našlapaný kousek hardwaru.

Silnější než Xbox Series S, ale na PS5 stačit nebude

Pokud jste fanoušky úniků ze zákulisí herního průmyslu, jméno Kepler L2 vám nejspíš není cizí. Tento insider nedávno na fórech NeoGAF rozepsal další detaily o chystaném handheldu. Podle něj bude přenosný PlayStation 6 výkonnější než Xbox Series S, ale na základní PlayStation 5 výkonem nedosáhne.

Co je ale zajímavější než samotné srovnání – kapesní PS6 má údajně zvládat hry z PlayStationu 5, jen s logickými ústupky v oblasti rozlišení a snímkové frekvence. Hlavním důvodem má být nižší propustnost paměti.

Čipset s novou architekturou

Technicky orientovaní čtenáři teď zpozorní. Z úniků vyplývá, že handheld dostane úplně jiný čip než domácí konzole. SoC bude speciálně navržený pro minimální napětí, což dává smysl – nikdo nechce, aby se baterie vybila po dvaceti minutách hraní. Insider také prohlásil, že čip bude disponovat „výrazně méně než 40 výpočetními jednotkami“. Pro srovnání – PS5 má 36 jednotek, Xbox Series S jich má 20.

Přímo se nabízí, že to bude někde mezi – tedy kolem 25-30 výpočetních jednotek. Jenže tady je háček. Jak Kepler sám přiznává, prostý počet jednotek nám toho o výkonu moc neřekne. Handheld PS6 totiž pravděpodobně dostane novější architekturu GPU než současné konzole, takže porovnávat jen čísla rozhodně není na místě.

Zajímavostí také je, že Sony zřejmě dodržuje specifický harmonogram – SoC pro handheld se prý dostane do výroby několik měsíců po čipu pro standardní PlayStation 6. To by mohlo naznačovat, že Sony chce oba produkty uvést na trh relativně blízko u sebe.

Intel si na PlayStation nesáhne

Sony zatím o nové generaci konzolí mlčí jako hrob, ale z úniků můžeme vyčíst, že PlayStation 6 (i jeho handheldová verze) zůstane věrná technologiím od AMD. Insider dokonce tvrdí, že o zakázku na výrobu čipů se ucházel také Intel, jenže v souboji s AMD nakonec prohrál.

Že Sony dál sází na AMD není žádný šok – jejich čipy pohánějí jak poslední dvě generace PlayStationu, tak konkurenční konzole Microsoftu. Spolupráce zjevně funguje, tak proč ji měnit, že? Určitě v tom hraje roli i zpětná kompatibilita, která je pro hráče stále důležitější.

Kdy se dočkáme?

Teď ta nejméně příjemná zpráva – podle všeho si na PlayStation 6 i jeho handheldovou verzi ještě pěkně počkáme. Obecný konsenzus mezi insidery mluví o období 2027-2028.

Pro Sony by přitom handheld mohl být zajímavým strategickým krokem. Po nepříliš úspěšném PlayStation Vita se společnost přenosným zařízením vyhýbala a vsadila na Remote Play v kombinaci s Playstation Portal. Jenže konkurence mezitím nespala a ukázala, že o kvalitní přenosné hraní je zájem. Samostatný handheld schopný nativně rozjet současné hry by mohl oslovit jak věrné fanoušky značky, tak jistě i přilákat nové hráče, kteří preferují mobilitu.

Pokud by se Sony povedlo vytvořit zařízení s podobnou uživatelskou přívětivostí jako má Steam Deck, ale s přístupem k exkluzivním hrám PlayStation, mohlo by jít o výrazný úspěch.

Jak už to u úniků bývá, všechny tyto informace berte s rezervou. Sony zatím k PlayStation 6 ani k jeho přenosné verzi nevydalo žádné oficiální vyjádření, a tak nám nezbývá než čekat na další střípky informací, které postupně vyplní mezery v celém příběhu.

Koupili byste si přenosný PlayStation 6?

Zdroj: wccftech.com