Tipy z Číny: Netradiční Android telefony z Aliexpressu

V dnešním dílu našeho seriálu Tipy z Číny se vydáme do světa netradičních chytrých telefonů, které na českém trhu běžně neseženete. Zatímco většina tuzemských zákazníků vybírá z nabídky známých značek jako Samsung, Xiaomi či Apple, na čínských tržištích existuje fascinující svět alternativních zařízení určených pro specifické potřeby. Od ultramalých kapesních telefonů přes extrémně odolné modely až po smartphony s bateriemi, které vydrží celý týden – nabídka je skutečně pestrá.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

SERVO KING 9000 – miniaturní smartphone do kapsy

V době, kdy standardní velikost displeje smartphonu přesahuje 6 palců, působí SERVO KING 9000 se svým 3palcovým displejem jako zařízení z jiné dimenze. Tento miniaturní telefon s rozměry pouhých 94 × 47,4 × 12,5 mm a váhou 85 gramů je skutečně kapesní záležitostí – bez problémů se vejde i do kapsy u košile nebo malé kapsičky u džínů.

Navzdory své velikosti nabízí překvapivě slušnou výbavu – podporuje 4G sítě (včetně pásma B20 důležitého pro české operátory), disponuje dvěma sloty na nano SIM a má integrovaný GPS modul. Potěší i 2 000mAh baterie, která u takto malého zařízení zajistí dostatečnou výdrž.

Hardwarová specifikace zahrnuje blíže nespecifikovaný procesor MediaTek, 2 GB operační paměti a 16GB úložiště rozšiřitelné pomocí microSD karty. Fotoaparát s 5 Mpx na zadní straně a 2 Mpx selfie kamera jsou spíše symbolické a poslouží jen pro základní dokumentační snímky. Stejně tak HD displej s rozlišením 480 × 854 pixelů není zrovna pastvou pro oči.

Buďme upřímní – SERVO KING 9000 není telefon pro běžné každodenní používání. Jeho hlavní předností je miniaturní velikost a nízká cena. Je ideální jako záložní telefon, který téměř nezabere místo, jako druhé zařízení na výlety, kde nechcete riskovat drahý hlavní smartphone, nebo pro situace, kdy potřebujete základní konektivitu bez rozptylování sociálními sítěmi a hrami.

K limitům patří starší Android 10, který může způsobovat problémy s kompatibilitou novějších aplikací, malý displej nevhodný pro multimediální obsah a omezený výkon, který stačí jen na základní úkony. Pro telefonování, posílání SMS a přehrávání hudby je ale zcela dostačující.

Cena: 1 008 Kč

Cubot KINGKONG ES – odolný telefon pro dobrodruhy

Pro ty, kteří potřebují smartphone odolný vůči nástrahám venkovního prostředí, je zde Cubot KINGKONG ES. Tento outdoorový telefon s certifikací IP68 a IP69K zvládne ponoření do vody, pády, prach i extrémní teploty od -35 do +75 °C. Robustní konstrukce o tloušťce 12,8 mm a váze 268 g vzbuzuje důvěru, že přežije i tam, kde by běžné telefony selhaly.

Pod kapotou najdeme 8jádrový procesor Unisoc T606, který spolu s Androidem 14 zajišťuje plynulý chod základních aplikací. S 6 GB RAM (+ 10 GB virtuální paměti) a 128GB úložištěm poskytuje dostatek prostoru pro běžné používání. Pro náročnější uživatele je zde možnost rozšíření úložiště pomocí microSD karty až o 1 TB.

Baterie s kapacitou 5 100 mAh zajišťuje dlouhou výdrž, která je u outdoorových telefonů klíčová – výrobce uvádí až 625 hodin v pohotovostním režimu nebo 38 hodin hovoru. Fotografické schopnosti zajišťuje hlavní 48Mpx snímač doplněný o 2Mpx makro objektiv. Pro selfie je k dispozici 16Mpx přední kamera.

Displej o úhlopříčce 6,56″ nabízí HD+ rozlišení 720 × 1 612 pixelů a obnovovací frekvenci 90 Hz. Nechybí podpora dual SIM, Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0 a kompletní sada navigačních systémů (GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO).

Telefon je ideální pro pracovníky ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství nebo pro vášnivé turisty a dobrodruhy. Pro běžné uživatele bych však doporučil osvědčenější značky jako Xiaomi či Motorola, kteří mají do tří tisíc korun solidní výběr i na českém trhu.

Cena: 2 752 Kč

Dostupnost v Česku Některé z uvedených telefonů můžete najít i v nabídce českých prodejců, kteří je dovážejí. Je však třeba počítat s přirážkou, která může činit i několik tisíc korun. Přímý nákup z AliExpressu je obvykle cenově výhodnější, ale přináší s sebou i určitá rizika – delší dodací dobu, komplikovanější reklamaci nebo absenci české lokalizace. Před nákupem proto zvažte, co je pro vás prioritou.

DOOGEE S200 – výkonný outdoor telefon s obří baterií

Pro ještě náročnější uživatele představuje DOOGEE S200 pokročilý outdoorový smartphone, který kombinuje extrémní odolnost se solidní výbavou. Tento model nabízí certifikaci IP69K, což znamená maximální ochranu proti vodě, prachu a nárazům. Telefon je navržen pro dobrodruhy a profesionály, kteří pracují v extrémních podmínkách.

Z hlediska výkonu je DOOGEE S200 vybaven procesorem MediaTek Dimensity 7050, který zajišťuje plynulý chod i náročnějších aplikací a poradí si i s nějakou tou hrou. K tomu přidává podporu 5G sítí. Navíc disponuje i sekundárním displejem na zadní straně, který může zobrazovat například hodiny.

Fotografické schopnosti zajišťuje 100Mpx fotoaparát, který doplňuje 2Mpx makro snímač a 20Mpx modul pro noční vidění. Videa lze natáčet ve 4K rozlišení.

Naprosto výjimečná je baterie s kapacitou 10 100 mAh, která zajistí až dva dny provozu i při náročném používání. Velkou výhodou je také možnost bezdrátového nabíjení. Co se týče konektivity, telefon nabízí vše potřebné – 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC pro bezkontaktní platby a přesnou GPS navigaci. Bezpečnost zajišťuje čtečka otisků prstů a rozpoznávání obličeje.

DOOGEE S200 je ideální volbou pro ty, kteří potřebují spolehlivé zařízení do extrémních podmínek, ale nechtějí se vzdát moderních funkcí a výkonu. Díky kombinaci odolnosti, slušného fotoaparátu a mimořádné výdrže baterie zvládne jakékoliv dobrodružství.

Cena: 6 367 Kč

HOTWAV Cyber 13 – extrémní výdrž a výborná výbava

Poslední představený model kombinuje odolnost s moderním designem a špičkovou výbavou. HOTWAV Cyber 13 zaujme především svou obří baterií s kapacitou 10 800 mAh, která zajistí několikadenní výdrž i při náročném používání. Jako bonus nabízí funkci powerbanky, takže můžete dobíjet i další zařízení.

Displej o úhlopříčce 6,6″ s rozlišením 1 612 × 720 pixelů je chráněn odolným sklem Corning Gorilla Glass, které zajišťuje ochranu proti poškrábání a pádům. Telefon splňuje certifikace IP68 a IP69, což znamená kompletní ochranu proti prachu a vodě.

O výkon se stará 8jádrový procesor UniSoc T619 s taktem až 2,2 GHz, který doplňuje štědrých 12 GB operační paměti a 256 GB interního úložiště. Tato konfigurace zajišťuje plynulý chod systému Android 14, ale na nějaké náročnější operace zapomeňte.

Hlavní fotoaparát s 64Mpx snímačem od Sony zajišťuje použitelné fotografie, selfie kamera disponuje rozlišením 16 Mpx.

HOTWAV Cyber 13 je ideální volbou pro uživatele, kteří hledají odolný telefon s dlouhou výdrží. Hodí se jak pro profesionály pracující v náročných podmínkách, tak pro dobrodruhy a nadšence do outdoorových aktivit.

Cena: 3 760 Kč

Pro koho jsou tyto netradiční telefony určeny?

Smartphony představené v dnešním článku rozhodně nepatří do kategorie zařízení pro každého. Jsou určené především pro specifické skupiny uživatelů s konkrétními potřebami:

Miniaturní SERVO KING 9000 ocení ti, kdo hledají druhý záložní telefon, který téměř nezabere místo, nebo uživatelé, kteří chtějí základní funkce smartphonu bez rozptylování.

Odolné telefony jako Cubot KINGKONG ES, DOOGEE S200 a HOTWAV Cyber 13 Pro jsou ideální pro pracovníky ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví a dalších náročných profesích, kde běžné telefony často nepřežijí ani den. Stejně tak je ocení turisté, horolezci a další nadšenci do outdoorových aktivit, kteří potřebují spolehlivé zařízení do extrémních podmínek.

Modely s extra velkou baterií jako DOOGEE S200 a HOTWAV Cyber 13 Pro jsou pak vhodné pro ty, kdo tráví delší dobu mimo dosah elektrické sítě nebo jednoduše nesnáší každodenní nabíjení telefonu.

Je třeba zmínit, že tyto telefony mají i své kompromisy – miniaturní SERVO KING 9000 má slabý procesor a zastaralý systém, zatímco odolné modely jsou obvykle těžší a robustnější než běžné smartphony a také nemají nejlepší poměr mezi cenou a výkonem. Ne všechny také nabízejí nejnovější verze Androidu a pravidelné bezpečnostní aktualizace, což je třeba vzít v úvahu před nákupem.

